The Witcher yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix The Witcher 3. sezon tarihi

The Witcher 3. sezon ne zaman?

Netflix, birbirinden şahane içeriklerle kullanıcıların listelerini doldurmaya devam ediyor. Yepyeni içerikler sunarken en beğenilen dizilerin yeni sezonlarını da aksatmıyor. Milyonlarca kişinin izlediği The Witcher adlı dizide bu içerikler arasında yer alıyor. Peki The Witcher yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...Temmuz ayının içerik listesini incelediğimizde The Witcher ile alakalı bir bilgiye ulaşamadık. Dolayısıyla yeni sezonun bu ay içinde olmaması bekleyenleri oldukça üzdü. The Witcher'ın ne zaman yayınlanacağına dair net bir bilgi bulunmazken dizinin üçüncü sezonunun bu sene içerisinde çıkması beklenmiyor. Bu sene içinde çıkacak beğenilen diziler arasında The Witcher bulunmazken Blood Origins bulunuyor.Dizinin ne zaman yayınlanacağını bilmesek de oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerle az çok fikir sahibi olabiliyoruz. Örneğin Henry Cavill'ın son olarak sosyal medya hesabından vücudunun iki haftalık dövüş sahneleri çekimlerinden dayak yediği için yürüdüğünü paylaştı. Bu paylaşım ile Geralt'ın üçüncü sezonda başının belada olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra alınan bilgilere göre dizinin yönetmeni Steven Surjik, Brigade Radio’ya, yaratıcıların The Witcher 4. sezonun haritasını çıkarmaya başladıklarına ilişkin açıklamalar yaptı. Dolayısıyla bu kadar sevilen bir dizinin üçüncü sezondan sonra dördüncü sezonunun da geleceğini düşünüyoruz.