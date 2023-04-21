Thodex ile 2 milyar liralık vurgunla 400 binden fazla kişiyi dolandıran Fatih Özer hesap veriyor!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin Türkiye'ye iade edilmesine karar vermesinin ardından dün başkent Tiran'dan Türkiye'ye uçakla gönderildi. ki yıl önce Thodex adıyla kurduğu kripto
para cüzdanıyla 400 binden fazla kişiyi kandırdıktan sonra kaçan Özer, kaçışının yıl dönümünde İstanbul'a götürüldü ve Türkiye'de bir Interpol ekibi tarafından sorgulanıyor.
Dün saat 10.10 sıralarında Air Albania Havayolları'nın Tiran ZB1001 sefer sayılı seferi ile İstanbul Havalimanı'na götürülen uçağın arka kapısından kelepçelenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün havalimanı şubesine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan Özer, uçağın arka kapısından kelepçelenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün havalimanı şubesine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan Özer, yüksek güvenlik önlemleriyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ÖNCE KUTU ALINDI
Polis uçağın arka kapısından içeri girdi ve bir dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve başlangıçta Özer'e atfedilen dijital materyallerin bulunduğu bir kutu aldı. Dava dosyalarında yer alan dizüstü bilgisayarlar ve dijital materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından araştırılıyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgusu yapılan ve hakkında 2 bin 500 suç duyurusu bulunan Özer'in buradaki sorgusunun ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.
POLİS 52 KİLO ALTININ PEŞİNDE
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl hazırladığı iddianamede, Faruk Fatih Özer'in kardeşi dahil 12 kişilik bir ağla paylaştığı Thodex borsası üstünden dolandırdığı kişilerin paralarını takas ettiği tespit edildi. Ankara ve İstanbul'da iki ayrı kuyumcudan 3 milyar 335 milyon lira değerinden 52 kilo 287 gram altını savcılık ve polisin takibe aldığı belirtildi. Ağın, kurbanların hesaplarından çalınan paranın bir kısmınının soğuk cüzdan adı verilen taşınabilir depolama cihazlarına aktardığı ortaya çıktı. Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar'ın el konulan dijitallerinden çalınan paranın diğer kısımlarına ulaşmaya çalışan polis ve savcılık soruşturmalarında teknoloji ve organizasyonunda en az Özer kadar etkili olduğu belirlendi