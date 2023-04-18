GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 21:23

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade ediliyor!

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından alınan bir kararda, Thodex'in kurucusu olan Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine onay verildiği bildirildi.

GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 21:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Thodex'in kurucusu Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade ediliyor!


Thodex'in kurucusu olan ve çok sayıda yatırımcıyı dolandıran Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan  Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. İade kararını ise Arnavutluk Yüksek Mahkemesi verdi. Yüksek mahkeme Özer'i 3 Mayıs tarihine kadar ülkesine gönderecek.

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade ediliyor

NE OLMUŞTU?



Thodex'in kurucusu olan Fatih Özer, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta tutuklanmıştı. 14 Eylül tarihinde Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesi tarafından verilen Özer'in tutukluluk kararının devamına ilişkin kararına da itiraz etmişti.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, Fatih Özer'in tutuklanmasına ilişkin 20 Eylül kararını onadı. Bakan Süleyman Soylu, Özer'in Arnavutluk'taki yargılanmasının ardından Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ