Thodex'in kurucusu Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar Türkiye'ye iade ediliyor!







NE OLMUŞTU?







Thodex'in kurucusu olan ve çok sayıda yatırımcıyı dolandıran Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. İade kararını ise Arnavutluk Yüksek Mahkemesi verdi. Yüksek mahkeme Özer'i 3 Mayıs tarihine kadar ülkesine gönderecek.Thodex'in kurucusu olan Fatih Özer, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta tutuklanmıştı. 14 Eylül tarihinde Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesi tarafından verilen Özer'in tutukluluk kararının devamına ilişkin kararına da itiraz etmişti. Dıraç Temyiz Mahkemesi, Fatih Özer'in tutuklanmasına ilişkin 20 Eylül kararını onadı. Bakan Süleyman Soylu, Özer'in Arnavutluk'taki yargılanmasının ardından Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.