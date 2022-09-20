DÜNYA
20 Eylül 2022 - 19:03

Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısına çıktı

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısında çıktı. Temyiz Mahkemesi, Özer'in tutukluluğunun devamına karar verdi.

DÜNYA
20 Eylül 2022 - 19:03
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Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısına çıktı


Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, Arnavutluk'un Durres kentinde Temyiz Mahkemesine çıkarıldı. Hakim Florjan Kalaja tarafından görülen davada, Özer'in tutuklu olarak yargılanmasına karar verildi.



Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyon çerçevesinde, ülkenin güneyinde yer alan Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına dahil edilen Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilinde yer alan bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer'in tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

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