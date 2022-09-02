Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer, mahkemeye çıkarıldı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kripto para borsasında binlerce kişiyi dolandırmış ve aldığı paralarla yurt dışına kaçmıştı. Hakkından dava açılan ve yakalama emri bulunan Özer, Arnavutluk'ta yakayı ele vermişti. Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta hakim karşısına çıkarıldı. Elbasan Asliye Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya polis eşliğinde gelen Özer'in rahat tavırlar sergilediği görüldü.
"Tutuklanmasına karar verildi"Elbasan Savcılığı tarafından Faruk Fatih Özer hakkında hazırlanan iddianamede zer’in tutuklu olarak yargılanmasının yasal olduğu belirttildi ve bu kapsamda Özer'in tutukluluk halinin devamı istendi. Savcılık talebini değerlendiren Elbasan Asliye Mahkemesi'nin hakimi Elis Dine, ise Özer'in tutuklu olarak yargılanmasının yapılmasına karar verdi.
Hakim Dine, bugün verirklen kararın Özer’in Türkiye'ye geri iade edilmesi için alındığını karar sonucuna eklerken Dıraç Temyiz Mahkemesine de temyiz başvurusu yapılma hakkının olduğu belirtildi.