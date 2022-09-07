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07 Eylül 2022 - 12:59

Thomas Tuchel'in Chelsea macerası sona erdi!

İngiliz devi Chelsea, teknik direktör Thomas Tuchel ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının Chelsea macerası sona erdi… Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

SPOR
07 Eylül 2022 - 12:59
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Thomas Tuchel'in Chelsea macerası sona erdi!


Dün akşam Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında Zagreb'e mağlup olan Chelsea beklenmeyen bir karara imza attı. Mavili ekip, teknik patron Thomas Tuchel'in görevine son verdiğini açıkladı.

Borussia Dortmund ve Paris Saint Germain'in ardından Londra ekibiyle sözleşme imzalayan Tuchel'in Chelsea macerasında sona gelindi.



Takımdaki ilk sezonu içerisinde Şampiyonlar Ligi zaferini tadan Alman çalıştırıcı, bu sezon kötü başlangıç yaparak hüsran yarattı.

Maviler, Premier League'in ilk 6 haftası içerisinde 10 puan toplayabildi.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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