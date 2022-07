Thor: Love and Thunder filmi ne zaman vizyona çıkacak? Thor 4 çıkış tarihi

Thor: Love and Thunder filminin vizyona çıkış tarihi

Thor 1, Thor: Karanlık Dünya ve Thor: Ragnarok serileri sonrasında merakla beklenen Thor 4 için yani Thor: Love and Thunder filminin ikinci fragmanı Thor hayranlarından büyük heyecan yarattı. Serinin son filmini merakla bekleyen sinemaseverler, 'Thor: Love and Thunder filmi ne zaman vizyona çıkacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Thor 4 çıkış tarihi..Marvel Comics karakteri olan Thor'u temel alarak çekimleri tamamlanan Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmi, izleyicilerle buluşmak için gün saymaya başladı. Marvel Studios'un ürettiği Walt Disney Pictures'in de dağıttığı film, Marvel Sinematik Evreni'de 29. film olarak geçiyor. Başrollerini Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson'un paylaştığı film de tamamen ABD süper kahraman filmi olarak lanse diliyor. 8 Temmuz 2022'de vizyonda girmesi planlanan Thor: Love and Thunder filminde Chris Hemsworth (Thor) Bir Avenger ve Asgard'ın eski kralını canlandırıyor. Thor aynı zamanda İskandinav mitolojisinde de aynı isimde olan bir tanrıya dayanıyor. Christian Bale (Gorr the God Butcher) Tüm tanrıları yok etmek isteyen dünya yanlısı bir savaşçıya hayat verirken, Natalie Portman (Jane Foster) ise filmde astrofizikçiyi canlandırıyor. Jane Foster, filmde kanser tedavisi olan ve sağlığına kavuşan Thor'un eski sevgilisi rolünü oynarken süper kahramana dönüştükten sonra adını Mighty Thor olarak değiştiriyor.