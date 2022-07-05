Thor 1, Thor: Karanlık Dünya ve Thor: Ragnarok serileri sonrasında merakla beklenen Thor 4 için yani Thor: Love and Thunder filminin ikinci fragmanı Thor hayranlarından büyük heyecan yarattı. Serinin son filmini merakla bekleyen sinemaseverler, 'Thor: Love and Thunder filmi ne zaman vizyona çıkacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Thor 4 çıkış tarihi..
Film
05 Temmuz 2022 - 01:23
Thor: Love and Thunder filmi ne zaman vizyona çıkacak? Thor 4 çıkış tarihi
Thor serisinin merakla beklenen 'Love and Thunder' filminde geri sayım başlatıldı. Filmin ilk fragmanı yayınlandığında kadrosuna yeni oyuncuların katıldığı görülürken, ikinci fragmanın yayınlanmasının hemen ardından Thor hayranları filmin vizyona gireceği tarihi araştırmaya başladı.
Film
05 Temmuz 2022 - 01:23
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