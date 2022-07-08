Film
08 Temmuz 2022 - 18:23

Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) oyuncuları ve konusu

Marvel'ın sevilen karakterlerinden biri olan Thor, yepyeni bir macerayla hayranlarının karşısına çıkıyor. Uzun zamandır beklenen Thor serisine bugün bir yenisi daha ekleniyor. Bugün yani 8 Temmuz itibariyle vizyona giren Thor: Love and Thunder filmi ise hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle de filmin konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar yapılıyor.

Film
08 Temmuz 2022 - 18:23
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Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) oyuncuları ve konusu
Marvel'ın duyurmasının ardından sabırsızlıkla beklenen Thor serisinin yeni filmi bugünden itibaren beyaz perdedeki yerini alıyor. Heyecanla beklenen Thor: Love and Thunder'ın konusu ve oyuncuları arasında hangi isimlerin yer aldığı da fazlasıyla merak ediliyor. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Thor hayranları, film hakkında daha fazla detaya ulaşmak istiyor. Peki, Thor: Love and Thunder filmi oyuncuları kim? Thor: Love and Thunder filminin konusu nedir? İşte Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) merak edilenler...

Thor

Thor: Love and Thunder konusu

Avengers: Endgame sonrasında Thor'un yaşadıklarını anlatmasıyla start alacak film, Thor'un yıllar sonra karşısına çıkan Jane Foster'ın 'Mighty Thor' olduğunu öğrenmesini ve tüm tanrıları öldürmeye yemin etmiş ant içmiş Gorr the God Butcher'la olacak mücadelesini anlatacaktır.

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder oyuncuları

-  Chris Hemsworth (Thor)

-  Christian Bale (Gorr the God Butcher)

-  Natalie Portman (Jane Foster)

-  Tessa Thompson (Valkyrie)

-  Jaimie Alexander (Sif)

-  Taika Waititi (Korg)

-  Jeff Goldblum (Grandmaster)

-  Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord)

Thor: Love and Thunder 2

-  Dave Bautista (Drax the Destroyer)

-  Karen Gillan (Nebula)

-  Vin Diesel (Groot)

-  Bradley Cooper (Rocket Raccoon)

-  Pom Klementieff (Mantis)

-  Sean Gunn (Kraglin Obfonteri)

-  Russell Crowe (Zeus) 

Thor: Love and Thunder poster

Fragman: https://youtu.be/-mZKoYYiBks

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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