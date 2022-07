Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) oyuncuları ve konusu

Thor: Love and Thunder konusu

Thor: Love and Thunder oyuncuları

Marvel'ın duyurmasının ardından sabırsızlıkla beklenen Thor serisinin yeni filmi bugünden itibaren beyaz perdedeki yerini alıyor. Heyecanla beklenen Thor: Love and Thunder'ın konusu ve oyuncuları arasında hangi isimlerin yer aldığı da fazlasıyla merak ediliyor. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Thor hayranları, film hakkında daha fazla detaya ulaşmak istiyor. Peki, Thor: Love and Thunder filmi oyuncuları kim? Thor: Love and Thunder filminin konusu nedir? İşte Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) merak edilenler...Avengers: Endgame sonrasında Thor'un yaşadıklarını anlatmasıyla start alacak film, Thor'un yıllar sonra karşısına çıkan Jane Foster'ın 'Mighty Thor' olduğunu öğrenmesini ve tüm tanrıları öldürmeye yemin etmiş ant içmiş Gorr the God Butcher'la olacak mücadelesini anlatacaktır.- Chris Hemsworth (Thor) - Christian Bale (Gorr the God Butcher) - Natalie Portman (Jane Foster) - Tessa Thompson (Valkyrie) - Jaimie Alexander (Sif) - Taika Waititi (Korg) - Jeff Goldblum (Grandmaster) - Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord)- Dave Bautista (Drax the Destroyer) - Karen Gillan (Nebula) - Vin Diesel (Groot) - Bradley Cooper (Rocket Raccoon) - Pom Klementieff (Mantis) - Sean Gunn (Kraglin Obfonteri) - Russell Crowe (Zeus)Fragman: https://youtu.be/-mZKoYYiBks