THY, 14 Mayıs seçimlerinde seyahat değişikliği isteyen yolcularına ilave haklar getirdi!

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan bir yazılı açıklamada 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için güzergahını değiştirmek isteyen yolcuları için rezervasyon koşullarına iade, bilet uzatma ve ek haklar getirdi. THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ek bilet alım satım hakları belirlendi. Duyuruda tanımlanan haklar şunlardır:
10 Mart 2023 ve öncesi düzenlenen biletler için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın 7 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 (dahil) tarihleri ??arasında ya da 14 Mayıs 2023 dahil gidiş-dönüş seferleri için kayıt yaptırmış olmaları, Aynı hava sahasını paylaşsın ya da kullanmasın 21 Mayıs 2023 dahil olamk üzere bu kadar işlem yapmalıdır. Örneğin İstanbul-Paris arası alınan biletinizi İstanbul-Amsterdam şeklinde değiştirebilirsiniz, ancak İstanbul-Paris arası alınmış olan değiştirebilirsiniz, ancak İstanbul-Paris arası alınmış olan biletinizi stanbul-New York şeklinde değiştiremezsiniz."