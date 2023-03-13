THY 26 yaş altı gençlere iş fırsatı sundu! Yüksek maaşla THY çatısında çalışmak isteyenler dikkat: İşte alım şartları

THY tarafından başlatılan iş alımlarında başvuruda bulunacak olanlar araştırmalarına devam ederken Take-Off, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla bitirilmesiyle 12 ay part time çalışma fırsatı sunulan programdır. İş hayatında birçok kişinin işe girmek istediği sayılı markalardan olan THY, çalışma hayatında çalışan memnuniyeti ve mutluluğunu ön planda tutarak iletişim odaklı hizmet vermeyi amaçlıyor. Bunun üzerine yayınlanan iş ilanı üzerinden başvuruda bulunacaklar şartları ve nasıl başvuruda bulunacağına yönelik araştırmalarına başladı.
BAŞVURU KOŞULLARI-TC vatandaşı olmak
-Mavi kart sahibi olmak -01.01.1997 ve sonrasında doğmuş olmak -4 yıllık lisans mezunu olmak ya da son sınıf öğrencisi olmak -Okul genelinde yapılan değerlendirmelerde 100'lük sistem üzerinden 65,4 üzeri nota sahip olmak -İngilizceyi iyi derecede bilmek -Adli sicil kaydının temiz olması