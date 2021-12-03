THY, 3 Aralık'ta uçuşu olan yolculara fırtına uyarısı yaptı!













Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Havayolu şirketi tarafından alınan bir uyarı kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Üstün paylaşımında, Marmara Bölgesinde etkili olması beklenilen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolculara seyahatleri öncesinde uçuş durumları öğrenebilmeleri için çağrı merkezini veya web sitesini kontrol etmelerini istedi.Yahya Üstün, açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sert rüzgarın bu geceden itibaren İstanbul’a geri döneceğini ve Türk Hava Yolları olarak tüm misafirlerin seyahat güvenlikleri için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Üstün, açıklamasında ayrıca, yolculara seyahatlerinden önce uçuşlarının durumunu çağrı merkezinden yada web sitesini ziyaret ederek öğrenebileceklerini aktardı.