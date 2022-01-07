THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!

THY Eurolegue resmi internet sitesinde 19. hafta maçları ile ilgili alınan karar ile ilgili bir son dakika açıklaması yer aldı. Yayınlanan açıklamada artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kadrosunda en az 8 oyuncusu olamayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan'la bugün yapılacak olan maçın ertelendiği belirtildi.
Bu açıklama sonrası 19'uncu hafta için oynanması planlanan 9 maç Kovid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Müsabakaların oynanacağı yeni tarihler ise Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra kamuoyuna açıklanacak.
Bu açıklama sonrası 19'uncu hafta için oynanması planlanan 9 maç Kovid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Müsabakaların oynanacağı yeni tarihler ise Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra kamuoyuna açıklanacak.