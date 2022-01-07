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07 Ocak 2022 - 14:17

THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!

Basketbol THY Avrupa Ligi 19'uncu hafta maçlarına Kovid-19 engeli geldi. Bu hafta oynanacak olan bütün maçlar pozitif oyuncu çokluğu nedeniyle iptal edildi.

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07 Ocak 2022 - 14:17
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THY Avrupa Ligi maçlarına Kovid engeli!
THY Eurolegue resmi internet sitesinde 19. hafta maçları ile ilgili alınan karar ile ilgili bir son dakika açıklaması yer aldı. Yayınlanan açıklamada artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kadrosunda en az 8 oyuncusu olamayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan'la bugün yapılacak olan maçın ertelendiği belirtildi.







Bu açıklama sonrası 19'uncu hafta için oynanması planlanan 9 maç Kovid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiş oldu. Müsabakaların oynanacağı yeni tarihler ise Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra kamuoyuna açıklanacak.
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