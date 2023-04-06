THY bedava fiyatına uçak bileti! 449 TL'ye satıyor: O tarihlerde yola çıkacak olanlar dikkat!







KAMPANYANIN DETAYLARI







THY yolcuları için çok büyük bir kampanya duyurdu.Uçmak isteyenler hemen bu fırsatı değerlendirmeli! İşte THY'nin sunduğu o fırsat...Türk Hava Yolları, seyahat tarihi 1 Ekim 2023 - 30 Kasım 2023 arasında olan uçuşlar için 05 Nisan 2023 ve 06 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen kampanya kapsamında, yurt içi her yöne bilet fiyatlarını 449 TL'ye düşürdüğünü duyurdu. Türk Hava Yolları, yeni bir bilet kampanyası düzenledi. Belirli dönemlerde düzenlediği ucuz bilet kampanyalarıyla tanınan THY, yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya, 05 Nisan 2023 ve 06 Nisan 2023 tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olacak ve seyahat tarihi 1 Ekim 2023 - 30 Kasım 2023 arasında yapılacak uçuşlar için geçerli olacak. Yurt içi uçuşlarında tek yön ve direkt uçuşlar için 449 TL'den başlayan fiyatlar sunulacak. Böylece Türkiye'nin her yerine avantajlı fiyatlarla uçmak mümkün olacak. Erken rezervasyon fırsatını kaçırmayın!