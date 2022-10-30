THY bilet no sorgulama ve öğrenme işlemleri







THY BİLET NUMARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIYOR?

T.C KİMLİK NUMARASIYLA UÇAK BİLETİ NASIL SORGULANIR?







THY BİLET SORGULAMASI

THY UÇUŞ SORGULAMASI NASIL YAPILIYOR?

THY BİLET NO, REZERVASYON KODU VE UÇUŞ NO NE OLUYOR?

Uçak bileti sorgulama işlemi, uçuştan önce muhakkak yapılması gereken bir işlemdir. Check-in de denilen bu işlemin nasıl yapılacağını dair detayları sizler için araştırdık.Bilet sorgulama işlemi için ilk olarak THY resmi internet sitesine girerek orada Online Check-in ile Rezervasyon bölümüne geçiş yapmalı ve gerekli bilgileri girmelisiniz. Sitede sizden soyadınız ve PNR kodu ya da bilet kodunuz istenecek. Bu bilgileri girdikten sonra bilet numarası sorgulamanızı kolaylıkla tamamlamış olursunuz.Bu işlem için THY'nin resmi mail adresine bilet numarası öğrenmek istediğinizi belirten bir mail göndermelisiniz. Göndereceğiniz maile T.C kimlik numaranızla birlikte uçuş bilgilerinizi yazdığınızda sorgulama işleminizle ilgili başarılı bir geri dönüş alabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise yukarıda bahsettiğimiz THY resmi internet sitesini kullanmaktır.THY bilet sorgulamasıyla şu bilgilere ulaşabilirsiniz; - Uçuş iptali olup olmadığını öğrenme, - Bilette yazılı bütün bilgiler, - Uçuş saatinde aksaklık olup olmadığı, - Uçuş saati, - Check-in işlemine ön bilgi almak, - Uçuş sefer no, - Koltuk no, - Uçak biletinin numarası, - Uçak biletinin rezervasyon bilgisi, - Uçuş numarası.Uçuş sorgulama işlemini, THY'nin resmi internet sitesinde bulunan sorgulama ekranı üzerinde kolaylıkla yapabilirsiniz.Bilet numarası, biletin size ait olduğunu kanıtlayan 13 haneden oluşan numaradır. Bu numara bilet sahibi olduğunuzu kanıtladığı için önemi büyüktür. THY bilet numaraları 235'le başlar. Rezervasyon kodu yani PNR ise biletler için online check-in yapılmasını sağlar. Uçuş numarası da, THY'nin uçuş sefer güzergahı ile tarihini tanımlamış olduğu numaradır. Bu numara TK kodunun yanında bulunur ve dört haneden oluşuyor.