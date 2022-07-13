THY bu ay ne kadar yolcu taşıdı? Türk Hava Yolları Haziran ayı rakamları

Türk Hava Yolları'nın ayda kaç yolcu taşıdığı sorusu bir çok kişi tarafından sorulmaya ve merak edilmeye devam ediyor. Biz de sizler için bu konudaki bilgilere ve açıklamalara haberimizde yer verdik işte detaylar...
Sürekli artış gösteriyor
Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte THY
hem yurtiçi taşımlarda hem de yurtdışı seyahatlerde yeni rekolara merhaba diyebilir. Bu noktada hali hazırda önümüzde duran verilere göre THY Haziran ayında %83.6 doluluk oranı yakalayarak toplamda 6.9 milyon yolcu sayısına ulaştı. Bu konu hakkında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şunları söyledi; “Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz”.
Türk Hava Yolları aynı zamanda Haziran ayına ait yolcu ve kargo trafiğine dair sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Basın müşavirliğinden gelen açıklamaya göre arz kapasitesi 2019 yılından %17.2 fazla olduğu Haziran ayında toplam 6.9 milyon yolcu taşınarak %83.6 doluluk oranı yakalandı. Aynı ay içerisinde kargo ve posta hacmi de geçtiğimiz yıllara oranla artış gösterdi. 2019 yılına göre bu alanda da %17.7 artış yaşandı ve 146 bin tona ulaşıldı.
Haziran ayında filo 380 uçağa yükseldi
THY'den gelen açıklamaya göre 0cak-Haziran aylarını içerisine alan ilk 6 aylık süreçte trafik sonuçları şu şekilde yapılan açıklamayla bildirildi: “Ocak- Haziran döneminde taşınan yolcu sayısı 30,9 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak- Haziran döneminde yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk söz konusu dönemde 2019 yılında 88,8 milyar iken, 2022 yılında 90,6 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 819 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 oldu.”
THY rakamlarında sevindiren artışlar
Aynı zamanda yapılan açıklamada THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından Haziran ayına ait rakamlarda paylaşıldı. Bolat şunları söyledi; “Şirketin haziran ayı rakamları ile ilgili görüşlerini aktaran Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; ”Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi yüksek yolcu talebinin olacağı bir yaz döneminin beklediğini biliyorduk ve buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile heyecanını ve enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabası ile mümkün oluyor. Hem Türk Hava Yolları ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6,9 milyon misafirimize teşekkür ederim”