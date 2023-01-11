THY'den 'Avantaj Bilet' kampanyası: İç hatlar 399 liradan başlayan fiyatlarla! Almak için 2 gün kaldı..







THY İÇ HAT UÇUŞLARINDA İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI







Türk Hava Yolları, 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihlerinin ​​arasında İstanbul Havalimanı'ndan gidiş-dönüş tüm iç hat uçuşlarında geçerli olacak olan ve 399 TL'den başlayan fiyatlarla ucuz bilet imkanı sunuyor.THY'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, indirimli bilet kampanyasından faydalanmak isteyenlerin 1-31 Eylül 2023 tarihleri ​​arası için bir gün seçim yapmaları gerekecek. Kampanya kapsamında bugün ve yarın alınan biletlerle 399 liradan başlayan fiyatlar ile alınan biletler ile seyahat etme imkanına sahip olacak. Kampanya hakkında daha fazla bilgi için lütfen THY'nin web sitesini ziyaret edin.