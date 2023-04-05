GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 10:49

THY'den Türkiye'nin her yerine ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar 449 TL'ye düştü..

Türk Hava Yolları tarafından yapılan bir açıklamada yeni bilet kampanyası ile ilgili detaylar duyuruldu. THY, iç hat bilet fiyatlarını her yöne 449 liraya indirdi.

GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 10:49
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THY'den Türkiye'nin her yerine ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar 449 TL'ye düştü..


Yılın belirli dönemlerinde ucuz bilet kampanyaları düzenleyen THY, yeni bir kampanya duyurdu.

Söz konusu kampanya; 05 Nisan 2023 tarihi ile 06 Nisan 2023 tarihi ​​arasındaki seyahat tarihleri ​​için 1 Ekim 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında düzenlenen biletlerde geçerlidir.



THY'den Türkiye'nin her yerine ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar 449 TL'ye düştü

THY, UCUZ BİLET KAMPANYA DETAYLARI

Uçuşlar, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı iç hat, tek yön, direkt ve ekonomik kabin uçuşları için geçerlidir. Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları kampanyaya dahil değildir.

Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği tarifeli seferlerde geçerli sayılacak olan kampanya Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları, Türk Hava Yolları ortak uçuşları ve AnadoluJet uçuşları için geçerli değildir. Tüm vergiler ve ücretler promosyon teklifi fiyatına dahildir. Kampanya kapsamında 94.975 lokasyon koltuk sunulacaktır.

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Elvan ÇILDIR
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