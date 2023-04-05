Yılın belirli dönemlerinde ucuz bilet kampanyaları düzenleyen THY, yeni bir kampanya duyurdu. Söz konusu kampanya; 05 Nisan 2023 tarihi ile 06 Nisan 2023 tarihi arasındaki seyahat tarihleri için 1 Ekim 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen biletlerde geçerlidir.
GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 10:49
THY'den Türkiye'nin her yerine ucuz bilet kampanyası! Fiyatlar 449 TL'ye düştü..
Türk Hava Yolları tarafından yapılan bir açıklamada yeni bilet kampanyası ile ilgili detaylar duyuruldu. THY, iç hat bilet fiyatlarını her yöne 449 liraya indirdi.
GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 10:49