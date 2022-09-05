THY'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor müjdesi!













Tüm dünyayı İstanbul'da birleştiriyoruz

Türk Hava Yolları, finalinin 2023'te İstanbul'da yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsorluk yapan dünya genelindeki ilk havayolu şirketi olarak kayıtlara geçti. Yapılan sponsprluk anlaşmasına ilişkin konuşan THY Denetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Borat sezon boyunca Türk Hava Yolları markasını tüm dünyaya tanıtacaklarını ve 10 Haziran 2023'te ise İstanbul'da tüm dünyayı birbirine bağlayacağını söyledi. Türk Hava Yolları, en çok katılım sağlanan spor organizasyonlarının başında gelen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. Resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları'nın üstlendiği Şampiyonlar Ligi organizasyonu, sezon boyunca 200 ülkede 70'den fazla kanalda 678 milyon izleyiciye ulaşacak.Yapılan anlaşmaya göre Türk Hava Yolları, maç öncesi, maç yayını sırasında ve sonrasında saha kenarındaki LED ekranlar da dahil olmak üzere birçok logonun görünürlük ve isim kullanım haklarını alacak. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı küresel havayolu, bu anlaşma gereği ayrıca UEFA Süper Kupası, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi finallerinin resmi sponsoru olarak yer alacak.Türk Hava Yolları Denetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat sponsorluk hakkında şunları söyledi: "Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markasını bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu sponsorluk, sezon boyunca Türk Hava Yolları markasını tüm dünyaya tanıtacak ve 10 Haziran 2023'te İstanbul'da tüm dünyayı birbirine bağlayacak. Farklı kültürleri birleştiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önde gelen spor organizasyonlarında yer almaya çalışıyoruz."