GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 14:35

THY'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor müjdesi!

Türkiye'nin bayrak taşıcıyı şirketi Türk Hava Yolları (THY), UEFA Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2023 finalinde sponsor olarak kabul edildi.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 14:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
THY'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor müjdesi!


Türk Hava Yolları, finalinin 2023'te İstanbul'da yapılması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsorluk yapan dünya genelindeki ilk havayolu şirketi olarak kayıtlara geçti. Yapılan sponsprluk anlaşmasına ilişkin konuşan THY Denetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Borat sezon boyunca Türk Hava Yolları markasını tüm dünyaya tanıtacaklarını ve 10 Haziran 2023'te ise İstanbul'da tüm dünyayı birbirine bağlayacağını söyledi.

Türk Hava Yolları, en çok katılım sağlanan spor organizasyonlarının başında gelen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru oldu. Resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları'nın üstlendiği Şampiyonlar Ligi organizasyonu, sezon boyunca 200 ülkede 70'den fazla kanalda 678 milyon izleyiciye ulaşacak.



THY'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor müjdesi!

Yapılan anlaşmaya göre Türk Hava Yolları, maç öncesi, maç yayını sırasında ve sonrasında saha kenarındaki LED ekranlar da dahil olmak üzere birçok logonun görünürlük ve isim kullanım haklarını alacak. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı küresel havayolu, bu anlaşma gereği ayrıca UEFA Süper Kupası, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi finallerinin resmi sponsoru olarak yer alacak.

Tüm dünyayı İstanbul'da birleştiriyoruz

Türk Hava Yolları Denetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bolat sponsorluk hakkında şunları söyledi:

"Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markasını bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu sponsorluk, sezon boyunca Türk Hava Yolları markasını tüm dünyaya tanıtacak ve 10 Haziran 2023'te İstanbul'da tüm dünyayı birbirine bağlayacak. Farklı kültürleri birleştiren sporun birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önde gelen spor organizasyonlarında yer almaya çalışıyoruz."

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı!
Diyarbakır'da eyleme hazırlanan 4 PKK'lı yakalanarak gözaltına alındı!
AFAD: '3. İyilik Treni Pakistan için yola çıkıyor'
AFAD: '3. İyilik Treni Pakistan için yola çıkıyor'
Kuzey Irak'ta kaza kırıma uğrayan helikopterden şehit haberi geldi!
Kuzey Irak'ta kaza kırıma uğrayan helikopterden şehit haberi geldi!
Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adının “Marmara” olarak değiştirdi!
Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi’nin adının “Marmara” olarak değiştirdi!
AFAD’dan Pakistan için yardım kampanyası
AFAD’dan Pakistan için yardım kampanyası
Bakan Karaismailoğlu hzlı tren seferlerinin artırıldığını müjdeledi!
Bakan Karaismailoğlu hzlı tren seferlerinin artırıldığını müjdeledi!
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!