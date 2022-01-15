THY'den yapılan iç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırıldı!













Türk Hava Yolları (THY) genel müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda iş hat seferi yapan yolculardan artık PCR testi istenmeyeceğini duyurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2021 tarihinden yayımlanan genelge kapsamında iç hat seferi yapılan tüm uçuşlarda check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodunun beyan edilerek aşı durumu kontrolü ve aynı zamanda da azami 48 saat öncesinden yapılmış negatif sonuç gösteren PCR testi isteniyordu.Söz konusu uygulama hakkında değişikliğe gidildiğini duyuran THY genel müdürü Bilal Ekşi, yetkili makamlar tarafından alınan karar gereği tüm yolculuk yapacak olan vatandaşlardan uçuşları öncesinde istenilen 'PCR TEST'inin zorunlu gösterilme uygulamasının kaldırıldığını, uçuşlar için HES kodu ibrazının yeterli olacağını söyledi.