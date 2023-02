THY depremzedelere kapılarını açtı! THY 1000 personel personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen şartlar!

3 Aylık Ücretsiz İngilizce Dil Eğitimi







Depremzedeler İş Başvurusu Nasıl Yapacak?

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremler, 6 Şubat 2023 tarihinde on ili etkiledi. Türk Hava Yolları, çok sayıda can kaybına ve büyük hasara yol açan depremlerin ardından depremzedelere iş imkânı sağlamaya karar verdi. Türk Hava Yolları, depremden etkilenen 1.000 ailenin her birinden bir kişiyi işe alacağını açıkladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Depremden etkilenen 1.000 aileden birer kişiye THY ve iştiraklerinde çalışma imkanı sağlanacağını belirtti.Bolat, "Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1.000 hanenin her birinden bir kişiye Türk Hava Yolları ve bağlı işletmelerinde çalışma fırsatı verilecektir. İhtiyaçlarımız doğrultusunda, bu bölgelerden başvuranlara öncelik vererek, düzenli çalışanlarımızı işe alacağız." dedi.İş başvurularına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı.