





TÜRK HAVA YOLLARINDAN DEPREMZEDELER İÇİN PERSONEL ALIMI







THY depremzedelere pozitif ayrıcalık! Yeni personel alımına başladı... İşte başvuru şartları ve tarihler. Türk Hava Yolları tarafından sevindirici bir ilan yayınlandı. Yapılan habere göre depremzedeler için personel alımı gerçekleştirilecek. Depremzedeler tarafından yapılacak alıma ilişkin detaylar ise ilan sayfasında yer aldı. İşte detaylar...THY depremzedelere yönelik personel alımı gerçekleştiriliyor. Alıma ilişkin ayrıntılar ise merak ediliyor. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklama ile birlikte depremzedeler arasından alımlar gerçekleştirilecek. THY'nın alıma ilişkin açıklaması ise şöyle: "Millî Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak ülkemizin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşımızın acısını derinden hissediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza tam zamanlı çalışma fırsatı sunan Afetzede ilanına başvuruda bulunulduğu takdirde Türk Hava Yolları ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz" denilerek, Türk Hava Yolları resmi sitesi üzerinden alım ile ilgili detaylar paylaşıldı. Başvuruların başladığının da anlaşıldığı açıklamada ise başvuru şartları da yer alıyor. İşte o şartlar...Personel alımına kimler başvuru yapabilecek? Şartları neler? İşte o yanıtlar... Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Adli sicilinin temiz olması, 01/01/1985 sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak, Yurt dışı üniversite mezunu iseniz bu adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir, Lisans eğitimi henüz sonuçlanmamış adayların ise temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyet belgelerini belgelendirmeleri gerekmektedir denilerek açıklama yapıldı.