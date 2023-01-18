THY ile Hava-İş Sendikası anlaştı: Çalışanlara yüzde 20 zam geliyor!













THY ÇALIŞANLARINA YÜZDE 20 ZAM

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları (THY) ile Hava-İş Sendikası bir toplantı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, düzenlenen toplantıda THY ile Hava-İş arasında imzalanan ek protokol çerçevesinde, 27. toplu iş sözleşmesi kapsamındaki ücretlerin yüzde 16,4'ten yüzde 20'ye çıkarıldığı aktarıldı. Ek protokol kapsamında memur, uzman ve mühendis istihdam gruplarında unvanların çeşitlendirilmesi, daire başkanlarının memur, uzman ve uzmanlar için farklılaşan ödeneklerinin dengelenmesi ve artırılması konu edildiği ifade ediliyor. Saatlik ücretler ve mazeretli izinler, istihdam ve hırsızlık tazminatı düzeyleri yeniden düzenlenmeli ve tüm düzeyler arasında 2 yıllık geçiş süresi bırakılması konusunun yer aldığı ek protokol ile enflasyondaki artışa ek olarak refah durumlarının iyileştirilmesine ve idari izinde olan hamile işçilerin ücretlerinde işçi lehine düzenleme yapılmasına karar verildi.THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Hava-İş Sendikası ile imzalanan ek protokol ile ilgili konuşurken şunları söyledi: “İşbirliğimizin önemini her fırsatta vurguluyoruz, koşullarınızı her fırsatta iyileştirmek için çalışıyoruz ve İnsan Kaynakları departmanımızdan aldığımız geri bildirimlerle ben ve ben imzalanan protokolü sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." THY, 2022'nin ilk 6 ayında personel maaşlarına yüzde 47,34 zam vermişti.