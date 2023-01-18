THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları (THY) ile Hava-İş Sendikası bir toplantı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, düzenlenen toplantıda THY ile Hava-İş arasında imzalanan ek protokol çerçevesinde, 27. toplu iş sözleşmesi kapsamındaki ücretlerin yüzde 16,4'ten yüzde 20'ye çıkarıldığı aktarıldı. Ek protokol kapsamında memur, uzman ve mühendis istihdam gruplarında unvanların çeşitlendirilmesi, daire başkanlarının memur, uzman ve uzmanlar için farklılaşan ödeneklerinin dengelenmesi ve artırılması konu edildiği ifade ediliyor. Saatlik ücretler ve mazeretli izinler, istihdam ve hırsızlık tazminatı düzeyleri yeniden düzenlenmeli ve tüm düzeyler arasında 2 yıllık geçiş süresi bırakılması konusunun yer aldığı ek protokol ile enflasyondaki artışa ek olarak refah durumlarının iyileştirilmesine ve idari izinde olan hamile işçilerin ücretlerinde işçi lehine düzenleme yapılmasına karar verildi.
GÜNDEM
18 Ocak 2023 - 13:45
THY ile Hava-İş Sendikası anlaştı: Çalışanlara yüzde 20 zam geliyor!
Türk Hava Yolları (THY), çalışanları için maaş zam oranını açıkladı. Hava-İş Sendikasıyla yapılan anlaşma gereği çalışanların maaşlarına yüzde 20 zam yapılacak.
GÜNDEM
18 Ocak 2023 - 13:45