GÜNDEM
24 Ocak 2022 - 13:21

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki 52 seferini iptal etti!

GÜNDEM
24 Ocak 2022 - 13:21
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THY, İstanbul Havalimanı'ndaki 52 seferini iptal etti!
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da etkisini devam ettiren kar yağışlarının meydana getirdiği olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 24 Ocak tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 52 seferin karşılık olarak iptal edildiğini bildirdi.








Daha önceden iptal edilen 36 seferin hemen ardından 16 seferin de iptal edilmesi ile birlikte toplam iptal seferinin 52'ye yükseldiği bilgisini paylaşan THY, yolcuların uçuş durumlarını sorgulayabileceklerini duyurdu.



UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI!

Yoğun kar yağışı yaşanan İstanbul'da pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edildiği bildirilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçakların, pistte gerçekleştirilen kar temizleme ve frenleme sistem ölçümü nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldıkları aktarıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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