KAMU PERSONELİ
14 Nisan 2023 - 09:25

THY kabin memuru alımı başvuru şartları 2023

Türk Hava Yolları bünyesinde yapılacak kabin memur alımı için ilan yayınlandı. THY kabin memuru alımlarında geçerli olacak şartlar açıklanırken THY tüm detayları duyurdu. THY kabin memur başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru ilanına ilişkin detaylar...

KAMU PERSONELİ
14 Nisan 2023 - 09:25
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THY kabin memuru alımı başvuru şartları 2023
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İş arayışında olanlara sevindirici haber THY'den geldin. Kendi bünyesinde çalışmak üzere kabin memuru alımları başladı. Türk Hava Yolları kabin memur alım şartları nelerdir? THY kabin memur başvuruları nasıl ve nereye yapılır?

THY KABİN MEMUR BAŞVURU KOŞULLARI

-TC vatandaşı olmak



-Başvuruda bulunacak kişilerin 01.01.1988 ile 31.12.2003 tarihleri arasında doğmuş olmak

-En az lise mezunu olmak

-İngilizceyi iyi derecede bilmek

-Kişinin kendisinin ya da birinci derece yakını 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamına bakılarak depremden etkilenen iller de depremzede olarak kayıtlı olması.

THy kabin memuru

-Kadınların 160 cm - 180 cm aralığında olması

-Erkeklerin 170 cm - 190 cm aralığında olması

-Üniforma giyildiğinde vücudun görünen kesimlerinde dövme, piercing, leke ya da izin görülmemesi

THY KABİN MEMURU BAŞVURULARI

Deprem bölgesinde yer alan vatandaşların başvuruda bulunabileceği THY kabin memuru için belirlenen şartlara uygunluk kontrol edilir. Başvurular online yapılırken THY resmi internet sayfası üzerinden başvurular tamamlanır.

Kişilerin işe başlamadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor verilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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