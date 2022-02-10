THY'nin 1000 kadın personel alımında başvuru süresi uzatıldı













Türk Hava Yolları’nın kadınları yönelik istihdam sağlayacak olan personel alım ilanıyla ilgili bir son değişikliği yapıldı. 1000 kadın personel alımlarında başvuru süresinin 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.THY'nin insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru alımlarında başvuru sürelerinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdiklerini duyurdu. Başvuru süreci ve 2 veya 3 ay sürecek olan eğitimlerden geçen personellerin kısa süre içerisinde uçışlara başlayacakları bilgisini veren Çay, işe başladıklarında personellere aylık 10 bin TL'nin üzerinde bir ücret vereceklerini söyledi.