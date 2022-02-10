GÜNDEM
10 Şubat 2022 - 20:56
Güncelleme: 10 Şubat 2022 - 20:56

THY'nin 1000 kadın personel alımında başvuru süresi uzatıldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) daha önceden açıkladığı 100 kabin memuru alım ilanıyla ilgili başvuru süresinin 3 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

GÜNDEM
10 Şubat 2022 - 20:56
Güncelleme: 10 Şubat 2022 - 20:56
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THY'nin 1000 kadın personel alımında başvuru süresi uzatıldı
Türk Hava Yolları’nın kadınları yönelik istihdam sağlayacak olan personel alım ilanıyla ilgili bir son değişikliği yapıldı. 1000 kadın personel alımlarında başvuru süresinin 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.








THY'nin insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru alımlarında başvuru sürelerinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdiklerini duyurdu. Başvuru süreci ve 2 veya 3 ay sürecek olan eğitimlerden geçen personellerin kısa süre içerisinde uçışlara başlayacakları bilgisini veren Çay, işe başladıklarında personellere aylık 10 bin TL'nin üzerinde bir ücret vereceklerini söyledi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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