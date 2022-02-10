THY'nin 1000 kadın personel alımında başvuru süresi uzatıldı

Türk Hava Yolları’nın kadınları yönelik istihdam sağlayacak olan personel alım ilanıyla ilgili bir son değişikliği yapıldı. 1000 kadın personel alımlarında başvuru süresinin 3 gün daha uzatıldığı bildirildi.
THY'nin insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru alımlarında başvuru sürelerinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdiklerini duyurdu. Başvuru süreci ve 2 veya 3 ay sürecek olan eğitimlerden geçen personellerin kısa süre içerisinde uçışlara başlayacakları bilgisini veren Çay, işe başladıklarında personellere aylık 10 bin TL'nin üzerinde bir ücret vereceklerini söyledi.
THY'nin insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru alımlarında başvuru sürelerinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdiklerini duyurdu. Başvuru süreci ve 2 veya 3 ay sürecek olan eğitimlerden geçen personellerin kısa süre içerisinde uçışlara başlayacakları bilgisini veren Çay, işe başladıklarında personellere aylık 10 bin TL'nin üzerinde bir ücret vereceklerini söyledi.