THY uçağında görülmemiş olay! Endonezyalı bir yolcu, uçuş görevlisinin parmağını ısırdı













SALDIRGAN DA PİLOTMUŞ!

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağında herkesi şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. İstanbul ile Jakarta arasında sefer yapan THY uçağına binen Endonezyalı bir yolcu, uçuş görevlisine saldırdı ve parmağını ısırdı. Endonezya'nın Medan kentine acil iniş talebinde bulunan uçaktaki yolcu havalimanına iner inmez polis tarafından gözaltına alınırken, 48 yaşındaki yolcunun alkollü olduğu belirlendi. Yolcunun saldırısına uğrayan uçuş görevlileri ise ayakta tedavi edildi.Kabin memurunun ilk müdahalesi uçakta meslektaşı tarafından yapılırken uçuş görevlisinin tedavisinin başkent Jakarta'da devam edileceği bildirildi. Uçak daha sonra Jakarta'ya yeniden uçarken Endonezya medyasında olaya neden olan yolcunun 48 yaşındaki Mumamad Jhon Jaiz Boudewijn olduğu yazdı. Haberde ayrıca, şahsın Endonezya merkezli bir havayolunda pilot olarak çalıştığı bilgisi de yer aldı.