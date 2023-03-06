THY üniversite öğrencilerine kapılarını açtı! Part time çalışarak yüksek maaş alabilirsiniz







THY, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAN PART TİME PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI 2023

ALINACAK ADAYLAR İÇİN SEÇİM SÜREÇLERİ







KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

BAŞVURU

THY tarafından yapılan açıklamada, üniversite öğrencileri arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, adayların THY bünyesinde part-time olarak çalıştırılacağı, 12 ay boyunca yarı zamanlı olarak görev yapacak öğrencilerin daha sonra tam zamanlı olarak işe alınabileceği belirtildi. Detaylı bilgi ve başvuru süreci için Türk Hava Yolları'nın insan kaynakları sayfasına başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.THY tarafından düzenlenen Take Off programı, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımına açık bir yetenek programıdır. Program kapsamında değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık olarak 12 ay part-time olarak THY bünyesinde çalışma fırsatı elde ederler. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler tam zamanlı olarak işe alınır ve THY'nin bir parçası haline gelirler. THY'nin dünya çapında bir ağa sahip olması ve büyük bir aileye sahip olmanın sağladığı güven ile iş hayatına başlamak, öğrencilerin kariyerlerine bir adım öne çıkarma fırsatı sunar.Yapılan açıklamaya göre, iş başvurusu yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor: • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,• 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğanlar, • En az 4 yıllık eğitim veren bir üniversitenin herhangi bir bölümünde 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak,2024 yılında mezun olmalı. • 4 üzerinden en az 2,50 veya 100 üzerinden 65 GNO'ya sahip olmak ve bunu kanıtlayabilmek, • Haftada en az 2 tam gün ve haftada 30 saate kadar İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışabilecek, • Sabıka kaydı olmaması, • İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce dil sınavında başarılı olmak.Başvuru yapmak isteyen adaylar, THY İnsan Kaynakları'nın "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar" adresine gitmeli ve açık pozisyonlar arasından ilgili kadroyu seçerek özgeçmişlerini oluşturarak başvurularını internet üzerinden yapabilirler.