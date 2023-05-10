THY ve AnadoluJet'ten 449 liraya indirimli bilet kampanyası













UÇAK BİLET FİYATLARI SABİTLENDİ

Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte AnadoluJet havayolu şirketi, indirimli bilet kampanyaları düzenledi. İki şirket, 10 ve 11 Mayıs 2023 tarihlerinde alınan iç hat biletlerini 449 liradan satışlarına başladı. her iki havayolu şirketinin indirimli bilet kampanyasında uçuş saatleri 1 Kasım 2023 ila 15 Ocak 2024 tarihlerinin aralığı belirlendi. Söz konusu kampanyada, Türk Hava Yolları'ndan alınan İstanbul Havalimanı gidiş-dönüş uçuşları, iç hat uçuşları, tek yön uçuşlar, direkt uçuşlar ve ekonomik kabin uçuşlarında geçerlidir.Kampanya çerçevesinde sunulan ücretler tek yön ücretleri şeklinde belirlenmiştir. Kampanya Kıbrıs Erkan Havalimanı uçuşlarında geçerli değildir. Bu kampanya yalnızca THY tarafından gerçekleştirilecek olan tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları, Türk Hava Yolları ortak uçuşları ve AnadoluJet uçuşları için geçerli değildir.