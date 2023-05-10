Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte AnadoluJet havayolu şirketi, indirimli bilet kampanyaları düzenledi. İki şirket, 10 ve 11 Mayıs 2023 tarihlerinde alınan iç hat biletlerini 449 liradan satışlarına başladı. her iki havayolu şirketinin indirimli bilet kampanyasında uçuş saatleri 1 Kasım 2023 ila 15 Ocak 2024 tarihlerinin aralığı belirlendi. Söz konusu kampanyada, Türk Hava Yolları'ndan alınan İstanbul Havalimanı gidiş-dönüş uçuşları, iç hat uçuşları, tek yön uçuşlar, direkt uçuşlar ve ekonomik kabin uçuşlarında geçerlidir.
GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 15:07
THY ve AnadoluJet'ten 449 liraya indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte AnadoluJet havayolu şirketi, 10 Mayıs ila 11 Mayıs 2023 tarihlerinde 449 TL'den alınan biletlerin 1 Kasım 2023'ten 15 Ocak 2024'e kadar uçuş yapılmasına izin verecek.
GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 15:07