THY ve Pegasus milyonlara müjdeyi verdi: O illere uçuşlar bedava!







DEPREM BÖLGESİNE ACİL İHTİYAÇLAR!









Deprem bölgesinde depremzedelere yardımlar devam edilmektedir. Depremzedeler için acil ihtiyaçlar belirlendi. Bir çok yerden destek gönderilen kişiler acil ihtiyaçlara dikkat! İhtiyaç listesi yayınlandı. Acil olan ihtiyaçlar nelerdir? Yardım çalışmaları yapan yerler nerelerdir? Tüm detaylar haberimizde.6 Şubat tarihinde sabaha doğru gerçekleşen deprem yürekleri burktu. Yaşlı, genç, küçük bir çocuk belki de çaresiz bir bebek enkaz altında yardım eli beklemektedir. Enkazdan çıkarılan vatandaşlara destekler art arda devam etmektedir. AFAD vatandaşlara yardım elini uzattı.Kaymakamlıklar, valilikler, devletimiz, vatandaşımız hep birlikte dayanışma içerisinde çalışmalar sürdürmektedir. AFAD ise deprem bölgesinde olan depremzedelerin öncelikli acil ihtiyaç listesini yayınladı. AFAD şu şekilde açıklamada bulundu: ''AFAD tüm bağışlar için illerdeki valiliklerimiz kaymakamlıklarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımız tüm AFAD il müdürlüklerinize başvuru yapabilirsiniz''.-Elektrikli ısıtıcı, -büyük/küçük tüp, -odun sobası, -odun, -kömür sobası, -powerbank, -jeneratör, -çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont, -kadın-erkek iç giyim ve çorap, -kadın-erkek ayakkabı, -kadın-erkek polar, -içlik, -yağmurluk-panço, -uyku tulumu, -yastık, -yatak ve nevresim takımı, -tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak ve bardak -ketıl, -su, -ekmek, -konserve, hazır gıda gibi yardımların öncelikli ve daha acil olduğunu belirtmek doğrudur. Destek olmak isteyen kişilerin, kurumların bu öncelikleri dikkate almaları önemle arz edilmektedir. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde TÜRKİYE. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa dualarımız sizinle.