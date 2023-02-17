THY yeni personellerini arıyor! Bu branşlara çok sayıda kişi alınacak: En az 20.000 TL maaş ile!







THY 2023 YILI GÜNCEL PERSONEL ALIMI İLANLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?







PİLOT ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları, pilot adaylarının belirli şartları karşılamasını bekliyor. Bu şartlar arasında Sağlık, Yabancı Dil ve en az 500 saat uçuş şartları bulunmaktadır. Ayrıca, uçuş tecrübesi, geçerli tip yetkisi, adli sicil kaydı olmaması ve askerlik hizmeti gibi özel şartlar da aranacaktır. Adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmalı, 1972 yılından sonra doğmuş ve en az lise mezunu olmalıdır. Ayrıca, adli sicil kaydı bulunmamalı, askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecil ettirebiliyor olmalı ve ortaklığın belirlediği yerde ikamet etmelidir. Ayrıca, daha önce THY veya diğer iştirak şirketlerinde disiplinsizlik nedeniyle ve fesih yoluyla ayrılmamış olmalıdır. KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

2022 YILI KABİN MEMURU ALIMLARI NASILDI?

Türk Hava Yolları, 2022 yılında Kabin Memuru alımlarını tamamladı ve yayımladığı ilanlar sonucu bünyesine eklediği binlerce aday ile 2000 kabin memuru istihdam etti. İlk alımlarda sadece kadın adaylar için açılan ilanlar, sonrasında hem erkek hem de kadın adayların başvurabileceği bir ilan ile tamamlandı. 2023 YILI 3800 KABİN MEMURU VE PİLOT ALIMI YAPILACAK!

DEPREMZEDELERDEN 1000 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

ALANINA GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

II. Pilot Dar Gövde Şartları:

II. Pilot Geniş Gövde ve Kaptan Pilot (Dar ve Geniş Gövde) Şartları:

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türk Hava Yolları, 2023 yılında personel alımı konusunda faaliyetlerine devam ediyor. Ocak ayından itibaren yeni ilanlar yayınlanmaya başladı ve THY, bugüne kadar bünyesine kabin memuru ve diğer birçok personel dahil etti. 2023 yılı için yeni personel alımı ilanları yayınlandı ve bu haberimizde size başvuru şartları, başvuru yapma yöntemi ve hangi pozisyonlarda alım yapılacağı gibi detayları da paylaşacağız.Türk Hava Yolları, büyümeye devam ediyor ve her geçen gün yeni adaylar bünyesine katıyor. Dünya genelinde zirvede duran hava yolu şirketi, bu başarısını bünyesindeki personellere borçlu. Yeni ilanlar yayımlamak üzere tekrardan bünyesindeki eksikliği karşılamaya karar verdi. Personel alımı ilanları, Ocak ayı itibariyle yayımlandı ve Pilot pozisyonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl sonuna kadar farklı alanlarda da personel alımı yapılacak. Başvurular, ilanlar yayımlandıktan sonra online olarak alınacak.Türk Hava Yolları için yapılacak personel alımları, en az lise eğitimi almış olan adaylardan seçim yapılması planlanıyor. Ayrıca, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, adli sicil kaydı bulunmaması ve erkek adaylar için askerliğini yapmış olması ya da askerliği ile ilgisi bulunmaması gerekli şartlar aranacak.Türk Hava Yolları'nın Kabin Memuru pozisyonunda alımlar yapması bekleniyor. Adaylar için belirlenen şartlar şunlar: 30 yaşından küçük olmak, en az lise mezunluğu, İngilizce bilmek (çok iyi seviyede), boy uzunluğu 160 cm'den kısa ve 180 cm'den uzun olmamak, fiziksel görünüş düzgün olmak ve THY sağlık şartlarını karşılamak.Türk Hava Yolları 2023 yılında eksikliğini tamamlamak amacıyla 3800 kişilik personel alımı yapmayı planlamaktadır. Haberlere göre, THY 2023 yılında 2600 Kabin Memuru ve 1200 Pilot alacak.Türk Hava Yolları, 10 şehirde bulunan birimlerinde personel alımı yapılması konusunda duyuru yaptı. Bu alımlar, depremden etkilenen 1000 aileden her birinden 1 kişinin alınması amacıyla 1000 kişilik bir kadro oluşturmak üzere yapılacak. Alımlar Kabin Memuru, İşçi ve Personel pozisyonlarında gerçekleştirilecek.Türk Hava Yolları tarafından belirlenen şartlar ve gereksinimler, II. Pilotların dar ve geniş gövdelerindeki pozisyonlar için farklıdır.ATPL(A) lisansına sahip olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO) A320 ve B737 tip uçaklarından birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak, İşe başlamaya hazır olan adaylar için Türk Uçuş Lisansına sahip olmak.ATPL(A) lisansına sahip olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO) B777/787, A330/350 tip uçaklarından birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak. Geçerli tip yetkisine sahip olmayan adaylar için, aşağıdaki uçak tiplerinde geçerli tip yetkisine sahip olmak gerekmektedir: 27 ton ve üzerindeki uçak tiplerinde en az 2000 saat, THY bünyesindeki uçak tiplerinde en az 1500 saat toplam uçuş tecrübesi THY bünyesinde bulunmayan uçak tiplerinde en az 1000 saat, THY bünyesindeki A330/350 - B777/787 uçak tiplerinde en az 500 saat uçuş tecrübesi (simülatör ve line check saatleri hariç).THY personel alımları sadece internet üzerinden yapılacak. Başvurular için "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar" adresine gidilmesi ve CV gönderilmesi gerekmektedir.