Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere efsane cuma indirimlerinde 'Yanılmayın' uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, her Kasım ayında gerçekleşen "Efsane cuma indirimleri" için bir rehber hazırladı. E-ticaret platformları için hazırlanan rehberde indirim yapılırken uyulması gereken hususlar belirlendi. Buna göre her bir ürünün "30 gün içinde geçerli olan en düşük fiyatı" veya "önceki fiyatı" da indirim sürecinde tüketicilerle paylaşılacak. Satışta, aralığı belirten ibareler okunabilir şekilde eklenecektir. İndirim mağaza veya katalog ürünleri için geçerli olmadıkça "hepsi" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacaktır."3 alana 2 öde", "1 alana 1 bedava", "2. üründe %20 indirim" gibi koşullu satış programları indirime dahil edilmeyecektir.Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzda indirim kartı ve kupon gibi uygulamalar da indirimli satış sayılmayacak. Kılavuzda ayrıca, taksitli satış ilanlarında toplam fiyatı ile birlikte taksit sayıları ve taksit tutarları da beraber gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi. Yurtdışı tur paketleri ve eğitim programları ile ilgili fiyatlar ise Türk Lirası üzerinden verilecektir.Özellikle çocuklara yönelik kampanyalarda bu ürünün fiyatının düşük olduğu izlenimi vermek için "sadece" veya "yalnızca" şeklinde ifadelere yer verilmeyecek. Çocuklar, ebeveynlerini çevrimiçi gördükleri bir şeyi satın almaya ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlı ve engellilere yönelik reklamlara özellikle dikkat edilecek.