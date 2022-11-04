EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 17:34

Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?

Devlet destekli ticari alacak sigortası ile KOBİ'lerin hasarlarının önemli bir kısmı, hasarları karşılanmadığı takdirde bu fon tarafından karşılanmaktadır. Peki alacak sigortası ne demek, hangi durumları kapsar ve kimler yararlanır? Soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 17:34
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Ticari alacak sigortası nedir, neleri kapsar?


Devlet destekli ticari alacak sigortası, 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Sonuç olarak, ödemelerini alamayan KOBİ'ler için zararlarını karşılamak için yeni bir sigorta planı uygulamaya konmuştur.

TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Şirketinizin borçlarını sigortalayan ve nakit akışlarınızı koruyan bir sistemdir.

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?



1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren ve Devlet ve Maliye Bakanlığının 30635 sayılı duyurusunda yayımlanmış yeni bir sigorta ürünüdür. Şirketler tarafından teminat verilmeden vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta olarak tanımlanmaktadır.

Bu sigorta ürünü konkordato, iflas, tasfiye vb. hallerde geçerlidir. Hukuki durumlardan dolayı iflasa işaret eder, yani zamanında ödeme yapamamasını teminata alır.

Yani bu sigorta modeli KOBİ'lerin ihtiyaçlarını garanti altına alıyor. KOBİ'ler hasar sigortası sayesinde alacaklarını tahsil edemeyecek duruma düşerlerse hasarlarının önemli bir kısmı devlet destekli ticari alacak sigorta fonları tarafından karşılanmaktadır.

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI NELERİ KAPSIYOR?

 Maliye ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan devlet destekli sigorta sistemi çerçevesinde:

• Bakanlık, KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına almak için bir sigorta fonu oluşturur.

• KOBİ'ler alacaklarını tahsil edemezlerse alacaklarının önemli bir kısmı bu tahsilattan karşılanacaktır.

• Risk analizi yapılarak korunan KOBİ'ler tanımlanır.

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin herhangi bir nedenle alacaklarını tahsil etmelerine izin verilmemesi durumunda sistem devreye girecek ve alıcıların çoğu bu havuzda tahsil edilecektir.

DEVLET DESTEKLİ SİGORTA PROGRAMINDA KİMLER YARARLANIR?

İlk etapta yıllık cirosu 25.000.000 TL'nin altında olan mikro ve küçük işletme sistemden yararlanacak. Halihazırda orta ölçekli işletmelerin de sistemden faydalanması için çalışmalar yapılıyor.

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASININ FAYDALARI NELERDİR?

• Halk Sigorta A.Ş. desteği ile yapılan devlet destekli sigorta işlemleri farklı sigorta şirketleri ile de yapılabilmektedir.

• Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından bilgi işlem altyapısı oluşturulmuştur.

• Sigorta şirketleri sistem içinde sigorta satışından sorumludur.

• Sigorta şirketleri ve KOBİ'ler, altyapısı SBM tarafından sağlanan puan sistemi ile sigorta prim ve sigorta bedelleri hakkında bilgi almaktadır.

• Sistem çerçevesinde 120, 180 veya 360 gün vadeli satışlar için garanti verilmektedir.

• Sigorta primleri taksitli olarak ödenebilir ve ön ödemede indirim yapılır.

• Oluşturulacak sisteme ilişkin kanun ve yönergeler Maliye Bakanlığınca çıkarılır.

HANGİ SATIŞLAR SİSTEMDE TEMİNAT ALTINA ALINABİLİR?

• Gerçek şirketlere, özel şirketlere ve benzeri tüzel kişilere yapılan satışlar

• Banka teminatsız nakit veya kredi kartı ile yapılan satışlar

• Kamu kurum ve kuruluşları, oda ve borsalar, belediyeler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşlarına ait şirketler tarafından yapılan satışlar kuruluşlar

• Vadesi gelen senetler, çek ve/veya senet satışı karşılığındaki satışlar

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNİ NEDEN TERCİH ETMELİSİNİZ?

• İşyeri sigortası, anında veya aynı gün yapılan kredi limiti tahsisi sayesinde kesintisiz iş imkanı sunar.

• Belirli bir kredi limiti ile tüm sigorta dönemi boyunca limitleri iptal etmeden/azaltmadan istikrarlı ve büyüme odaklı bir şekilde ticari faaliyetlerin sürdürülmesini destekler.

• Düşük araştırma ve tahsilat maliyetleri ile daha ekonomik hizmet sunar.

• Basit, hızlı ve pratik uygulamalar ve bildirim ekranları ile zamandan tasarruf sağlar.

• Yeni müşteriler bulmak için satışları artırmaya ve işi büyütmeye yardımcı olur.

• Bilançonuzdaki varlıkların kalitesini artırarak bankalar ve finans kuruluşları nezdinde güvenilirliğinizi artırır.

• Müşterilerinizi analiz ederek ve mali durumlarını kontrol ederek şirketinizin risk yönetimine katılır.

PRİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

prim hesaplaması

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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