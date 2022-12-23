Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'a doğru! Yıldız isim imzaya çok yakın

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara öncesi 24 puanla kendisine 3. sırada yer bulan Adana Demirspor'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.
Tiemoue Bakayoko iddiası!Adana Demirspor'un şu anda Serie A devlerinden Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Teknik Direktör Vincenzo Montella' nın oyuncu için olumlu rapor verdiği ve bu transfer için çok istekli olduğu öğrenildi.
Milan'dan ayrılma ihtimali var!Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin gözüne bir türlü girmeyi başaramayan orta saha oyuncusunun devre arasında daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gönderileceği belirtildi.
Adana Demirspor Yönetimi'nin bu transfer için yoğun mesai harcadığı ve 28 yaşındaki orta saha için Milan ile anlaşmaya çalıştığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.