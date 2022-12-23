Tiemoue Bakayoko, Adana Demirspor'a doğru! Yıldız isim imzaya çok yakın







Tiemoue Bakayoko iddiası!







Milan'dan ayrılma ihtimali var!

Tiemoue Bakayoko'nun kariyeri

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara öncesi 24 puanla kendisine 3. sırada yer bulan Adana Demirspor'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.Adana Demirspor'un şu anda Serie A devlerinden Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.Teknik Direktör Vincenzo Montella' nın oyuncu için olumlu rapor verdiği ve bu transfer için çok istekli olduğu öğrenildi.Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin gözüne bir türlü girmeyi başaramayan orta saha oyuncusunun devre arasında daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gönderileceği belirtildi.Adana Demirspor Yönetimi'nin bu transfer için yoğun mesai harcadığı ve 28 yaşındaki orta saha için Milan ile anlaşmaya çalıştığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.Kariyeri Rennes'in alt yapısında başlayan futbolcu, Rennes'in A Takımı'nda da görev aldı. Rennes sonrası Monaco'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu daha sonra Chealsea'ye transfer oldu. Futbolcu daha sonra sırasıyla Milan ve Napoli'de kiralık olarak forma giydi. Bakayoko, Monaco formasını bir sezon kiralık giymişti. Bakayoko şu anda Milan'da kiralık olarak forma giymektedir. Futbolcunun Chealsea ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde 318 maçta forma giyen futbolcu 13 gol, 9 asist kaydetti. Forma giydiği maçlarda 54 sarı kart gören Bakayoko, 9 tane de kırmızı kart gördü.