









TİK TOK FENOMENİNİ GÖRENLER ŞOK OLDU!







Tik Tok fenomen görenleri şaşırttı! O ünlü isimle benzerliği ortalığı karıştırdı! Türk TikTok fenomeni Deniz Durmaz, görenleri şaşırtıyor! Hem TikTok'ta popüler olan hem de oyunculuk yapan Durmaz, Angelina Jolie'ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Güzelliğiyle hayranları tarafından dünyaca ünlü oyuncuyla kıyaslanıyor. İşte detaylar...TikTok fenomeni Deniz Durmaz, viral paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Angelina Jolie'ye olan benzerliğiyle hayranlarını şaşırtan genç fenomen, "İnsanlar çift yaratılmış" yorumları alıyor. Oyunculuk kariyeriyle de tanınan Durmaz, birçok diziye katılmış ve Instagram'da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Takipçi sayısı da oldukça fazla. Kullanıcılar tarafından "Yerli Angelina" olarak adlandırılan Deniz Durmaz, TikTok'ta da etkileyici bir takipçi kitlesine sahip ve düzenli olarak canlı yayınlar yapıyor.Deniz Durmaz, 19 Kasım 1992'de İstanbul'da doğdu ve Gazi Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ayrıca Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Durmaz'ın 166 bin takipçisi bulunuyor.