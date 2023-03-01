TEKNOLOJİ
01 Mart 2023 - 12:11

TikTok'a 1 milyon 750 bin TL ceza! KVKK, gerekçesinde çocukları gösterdi..

TikTok'a Kişisel Verileri Koruma Komisyonu'nca (KVKK) 1 milyon 750 bin lira ceza kesildi. Kararın gerekçesi, çocuğun kişisel bilgilerinin kendi rızası dışında görüntülenmesi ve verilerin toplanmasıydı.

TEKNOLOJİ
01 Mart 2023 - 12:11
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TikTok'a 1 milyon 750 bin TL ceza! KVKK, gerekçesinde çocukları gösterdi..
TAKİP ETTAKİP ET


ABD ve AB'de bir dizi TikTok yasağının sonrasında Türkiye'de sosyal medya devi için flaş bir karar alındı. Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, TikTok'a çocukların kişisel bilgilerini izinsiz görüntülediği ve topladığı için 1,75 milyon TL ceza verdi.

İÇERİKLERİ SÜREKLİ GÜNDEME GELİYOR

Milyonlarca kullanıcıyla en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta paylaşılan videolar, diğer platformlarda da sıklıkla kullanılıyor ve bazı zamanlarda da tartışmalı içerikler barındırıyor.



TikTok'a 1 milyon 750 bin TL ceza

"ABD Devlet Kurumlarında TİKTOK Yasağı"

Bu arada dün bir ABD devlet kurumuna şirket telefonlarında TikTok kullanımını yasaklaması için 30 gün süre verildi. Aralarında Beyaz Saray, Pentagon, İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok devlet kurumu, Aralık ayında Kongre'de yapılacak oylamayı beklemeden TikTok'u yasakladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ