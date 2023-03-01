TikTok'a 1 milyon 750 bin TL ceza! KVKK, gerekçesinde çocukları gösterdi..

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"ABD Devlet Kurumlarında TİKTOK Yasağı"

ABD ve AB'de bir dizi TikTok yasağının sonrasında Türkiye'de sosyal medya devi için flaş bir karar alındı. Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, TikTok'a çocukların kişisel bilgilerini izinsiz görüntülediği ve topladığı için 1,75 milyon TL ceza verdi.Milyonlarca kullanıcıyla en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta paylaşılan videolar, diğer platformlarda da sıklıkla kullanılıyor ve bazı zamanlarda da tartışmalı içerikler barındırıyor.Bu arada dün bir ABD devlet kurumuna şirket telefonlarında TikTok kullanımını yasaklaması için 30 gün süre verildi. Aralarında Beyaz Saray, Pentagon, İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok devlet kurumu, Aralık ayında Kongre'de yapılacak oylamayı beklemeden TikTok'u yasakladı.