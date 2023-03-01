ABD ve AB'de bir dizi TikTok yasağının sonrasında Türkiye'de sosyal medya devi için flaş bir karar alındı. Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, TikTok'a çocukların kişisel bilgilerini izinsiz görüntülediği ve topladığı için 1,75 milyon TL ceza verdi.
TEKNOLOJİ
01 Mart 2023 - 12:11
TikTok'a 1 milyon 750 bin TL ceza! KVKK, gerekçesinde çocukları gösterdi..
TikTok'a Kişisel Verileri Koruma Komisyonu'nca (KVKK) 1 milyon 750 bin lira ceza kesildi. Kararın gerekçesi, çocuğun kişisel bilgilerinin kendi rızası dışında görüntülenmesi ve verilerin toplanmasıydı.
TEKNOLOJİ
01 Mart 2023 - 12:11