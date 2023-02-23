TikTok'a Avrupa Komisyonu yasağı geldi!













TİKTOK AÇIKLAMA YAPTI

Merkezi Çin'de bulunan sosyal medya platformu TikTok Avrupa Komisyonu tarafından yasaklandı. Komisyondan yapılan açıklamada çalışanların TikTok'u şirket telefonlarında bundan sonra kullanamayacakları belirtildi. Çin merkezli bir sosyal medya platformu olan TikTok, Avrupa Komisyonu tarafından yasaklandı. Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Breton'un açıklamasında TikTok'un şirket telefonlarında kullanımının yasaklanması yönünde bir karar alındığını bildirdi.Edinilen bilgiere göre Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının siber güvenlik gerekçesi ile erişime kapatıldığı ortaya çıktı.Konuyla ilgili bir TikTok yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, komitenin kararının hayal kırıklığı yarattığı belirtilirke, şimdiye kadar kömisyon üyelerinden hiç biriyle bir iletişim gerçekleştirilmediği de aktarıldı.