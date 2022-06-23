Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gencin tabanca ile birbirlerine ateş ederek eğlendikleri anları, bir başka kişi kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursa İnegöl İlçesi Fatih Mahalle'sinde gece saatlerinde gerçekleşen olay pes dedirtti.Tiktok uygulaması için video çeken iki genç sınırları zorladı.İsimleri belirlenemeyen iki kişi tabanca ile birbirlerine ateş ettiler.aşanan o anları ise amatör bir kamera ile kayıt altına alan gnçle o anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.Pes dedirten görüntülerde daha fazla takipçi kazanmak için hem kendilerinin hemde çevredeki vatandaşların canlarını tehlikeye atan gençler yaptıkları davranışın yanlışlığını farkedemediler.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yayılmasıyla harekete geçen polis ekipleri videoda yer alan gençleri yakalamak için çalışmalara başladı.