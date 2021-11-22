TikTok fenomeni ağrı kesici sanarak AirPod kulaklığını yuttu!













Apple şirketi kullanıcıları için ürettiği kablosuz kulaklıkları AirPods adı altında satışa çıkardı ve büyük bir kesim tarafından b kulaklıklar yoğun ilgi gördü. Kompakt olarak tasarlanan kulaklıklar bazen şaşkına çeviren problemlere de neden olabiliyor. Mesela yutmak gibi..ABD'nin Boston eyaletinde yaşayan TikTok'ta platformunda @iamcarliiib kullanıcı adında sahip olan ve 3.300'den fazla takipçisi bulunan 27 yaşındaki Carli Bellmer, ağrı kesici yerine yanlışlıkla AirPod kulaklığının bir tanesini yuttuğunu açıkladı. Bellmer, başına gelen ilginç olayın hikayesini bir dizi gönderi ile birlikte TikTok hesabından takipçileriyle paylaştı.Yatmak üzerekken bir elinde ibuprofen 800 mg ilacının diğer alinde de AirPod kulaklığının bir tanesi olduğunu söyleyen Bellmer, ibuprofen ilacı sanarak kulaklığını ağzına attığını ve suyla içerek yuttuğunu ileri sürdü.Kulaklığını yuttuktan sonra kusmayı denediğini fakat çıkaramadığını belirten TikTok kullanıcısı, son derece şaşkınlık içerisinde olduğunu dile getirdi. Olayın doğruluğunu elindeki röntgenle kanıtlayabileceğini ifade eden Bellmer, AirPod'un hala telefonuna bağlı olduğunu ve kulaklığı midesindeyken bir arkadaşına gönderdiği bir sesli notu da yayınladı.