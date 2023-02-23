YAŞAM
23 Şubat 2023 - 23:06

Tiktok fenomeninden skandal görüntüler! Hatay'da öyle fotoğraflar çekti ki: Sosyal medya topa tuttu!

Vatandaşları hüzünlendiren deprem ardından o tiktok fenomeni halk tarafından büyük tepki aldı. O tiktok fenomeni kim? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
23 Şubat 2023 - 23:06
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Tiktok fenomeninden skandal görüntüler! Hatay'da öyle fotoğraflar çekti ki: Sosyal medya topa tuttu!


Kahramanmaraş merkezli üst üste gerçekleşen depremde milyonlarca depremzede mağdur oldu. Sosyal medyadan bir çok vatandaşımız 11 ilimize yardım eli uzattı. Dikkate almayarak paylaşımlarda bulunan o tiktok fenomenine tepki yağdı. O tiktok fenomeni kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde.

O FENOMENE BÜYÜK TEPKİ!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetinde iki büyük deprem gerçekleşti. Devam eden artçı depremlerle vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor. TİKTOK FenomeniSosyal medyadan bir çok duyuruda bulunularak yardımlar sağlanırken Feride Özdinç'in Hatay ilinde paylaştığı fotoğraflar tepki almasına sebebiyet verdi. Tepki yağmasının ardından fotoğrafı kaldırdı. Ekşi Sözlük'te ise bu durum gündemde yer aldı. Deprem sonrasında Hatay'a giderek umursamazca paylaşımlarda bulunan o fenomen oldu.



Tiktok fenomeni olarak bilinen Feride Özdinç'in 500 bin takipçisi bulunmaktadır. Sosyal medyada takipçileri tarafından büyük tepki yağmasıyla yaptığı paylaşımları sildi. Bu umursamaz hareket ise Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Ekşi Sözlük'te gelen yorumların çoğu şu şekildeydi:

-Linçlenmesi gayet normal görünüyor. deprem bölgesine gidip böyle saçma sapan pozlar vermenin amacı nedir tam olarak? milletin canı burnunda zaten.

-Hayır, bir felaket oldu diye tüm insanlar siyah giyinip ağlamalı demiyor kimse zaten, lakin 500k takipçin varsa, afet yerinde "merhaba arkadaşlar üzerimde ki görevli yeleğini soranlar olmuş aşağıya link bırakıyorum" zihninde paylaşımlar yapıyor diye linç yiyor.

-Vicdanınız körelmiş onu anladık...Otur ağla diyen yok. Ama böyle paylaşımlara da gerek yok. Hayır oraya gidip de hiç mi etkilenmedi acaba?

-Bütün influencerlar linçlenir de umarım insan içine insan olarak insanca iletişim kurmak için çıkmak zorunda kalırlar. Hepsi sahte bir yazılımla üretilmiş gibi adeta. Linç haklı gibi. bir insanda akıl ve feraset olmalı. neyse daha çocuk! öğrenecek.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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