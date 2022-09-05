MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 02:50

TikTok fenomeninin macera tutkusu ölümle sonuçlandı! 21 yaşında ki genç kız Tanya Pardazi paraşütle atladığı esnada yaşamını yitirdi

Tiktok'da fenomen olan Tanya Pardazi takipçilerini üzdü. Tanya Pardazi adrenalini sevdiğini ve paraşütle atlayış yapacağını duyuran fenomenin heyecan tutkusu kötü sonuçlandı! İşte detaylar...

MAGAZİN
05 Eylül 2022 - 02:50
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TikTok fenomeninin macera tutkusu ölümle sonuçlandı! 21 yaşında ki genç kız Tanya Pardazi paraşütle atladığı esnada yaşamını yitirdi


Paraşütle atladığı esnada paraşütünü açamayan Tanya Pardazi hayatını kaybetti. Takipçileri büyük bir üzüntü yaşadı. Peki bu olayda ihmal var mıydı? Detaylar haberimizde!

Tiktok'ta takipçilerine paraşütle atlayacağını duyuran genç kız yaptığı atlayış esnasında paraşütünün açılmamasıyla yere çakıldı ve hayatını kaybetti. Toronto Üniversitesi'nde eğitim gören güzel genç kız 21 yaşında hayatını kaybetti.



Atlayış yaptıktan sonra yere düşen genç kız apar topar hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan müdahalelere cevap vermeyen genç kız yaşamını yitirdi.
Tiktok fenomeni hayatını kaybetti

Paraşütle atlayış yaptığı şirket ise açıklamada bulundu. "Yedek paraşütün şişmesi için gereken zaman ve irtifa olmadan, düşük bir irtifada hızla dönen bir anda paraşütü serbest bırakamaya çalıştı" dedi.

Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Yetkililer uzun yıllardır bu işi yaptığını ve Tiktok fenomeni olan Pardaziyi de çok sevdiklerini bu acı sonun derinden yaralandıklarını söyledi. Pardazi'nin yakın dostları onun iyi bir insan olduğunu maceracı ve eğlenceli biri olduğundan söz ettiler. 21 yaşındaki güzel fenomen Canada'da düzenlenen güzellik yarışmasında ise finale kalanlar arasındaydı.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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