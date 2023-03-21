DÜNYA
21 Mart 2023 - 22:30

Tiktok kullananlar şimdi yandı! O kişiler artık ne video yükleyebilecek ne de izleyebilecek: Büyük yasak başladı!

Tiktok siliniyor! Tiktok, Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılarak ve kullanıcı bilgilerin erişebileceği endişesi ile kısıtlamalar ile karşı karşıya geldi. İngiliz devlet medyası BBC, telefonlardan TikTok'u silmelerini istedi. İşte detaylar.

DÜNYA
21 Mart 2023 - 22:30
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Tiktok kullananlar şimdi yandı! O kişiler artık ne video yükleyebilecek ne de izleyebilecek: Büyük yasak başladı!
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TikTok, Çin görüşlerini yaymak ve kullanıcı verilerine erişim elde etmek için kullanılabileceği için güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıyadır. İngiliz devlet medyası BBC, şirket telefonlarını kullanan çalışanlarından ByteDance'in Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'u silmelerini istedi.

tiktok



İngiliz devlet medyası BBC, şirket telefonlarını kullanan çalışanlarından Çinli ByteDance şirketinin sosyal medya platformu TikTok'u telefonlarından kaldırmasını istedi.

The Guardian'ın haberine göre BBC çalışanlarına gönderilen dahili bir mesajda, "TikTok uygulamasını ticari bir neden olmadıkça BBC şirket cihazlarına yüklemenizi önermiyoruz. İş için kullanmayacaksanız. TikTok uygulamasını kaldırın' dedi.

tiktok

İngiliz hükümeti, hassas bilgilerin Çin'e ulaşabileceği gerekçesiyle TikTok uygulamasının hükümet çalışanlarının telefonlarından kaldırılmasını istedi.

BBC ayrıca, kararın hükümet yetkilileri tarafından TikTok hakkında dile getirilen endişelerin ardından geliştirildiğini de kaydetti.

Danimarka ulusal kanalı DR, çalışanlarının telefonlarında TikTok kullanmasını da yasakladı.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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