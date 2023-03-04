Tiktok kullananlara kötü haber! Artık bu yaşın altındakiler kullanamayacak!







TİKTOK'A YAŞ ENGELİ GELİYOR! KÜÇÜK YAŞTAKİ KULLANICILARA SINIR GELECEK







GENÇLER HER GÜN 1 SAAT 47 DAKİKA TİKTOK'TA

Gençler arasında popüler bir kısa video paylaşım platformu olan TikTok, reşit olmayan kullanıcılar için süre kısıtlamaları getireceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre 18 yaş altı kullanıcıların hesapları otomatik olarak bir saatlik ekran süresi ile sınırlandırılacak.TikTok'un sahibi Çinli şirket ByteDance, çocuklar ve gençler arasında bağımlılık yaratmakla eleştirildi. Yeni kurallara göre 18 yaşının altındaki kullanıcılar, 60 dakikalık ekran süresinden sonra TikTok'u kullanmaya devam edebilmek için şifre girmek zorunda kalacak. 13 yaşından küçük kullanıcılar için, ebeveynlerinin veya sorumlu bir yetişkinin bir şifre belirlemesi gerekecek ve kullanımı 30 dakika daha uzatmak için şifrenin girilmesi gerekecektir. Reşit olmayan bir kişi TikTok'a bir aile hesabı aracılığıyla erişirse, ebeveynler haftanın her günü için bir maksimum ekran süresi sınırı belirleyebilir. Şirket ayrıca, çocuklarının TikTok'ta ilgili içerikleri görmemesi için ebeveynlerin belirli kelimeleri ve hashtag'leri engellemesine olanak tanıyan bir program geliştirdiğini duyurdu.TikTok, yeni kuralların "önümüzdeki haftalarda" uygulanacağını duyurdu. Ancak genç kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi yaşları hakkında yanlış bilgi verebilecekleri veya ekran başında kalma özelliğini kapatabilecekleri kaydediliyor. Ebeveyn kontrolü uygulaması Qustodio tarafından yapılan bir ankete göre, reşit olmayan kullanıcılar 2022'de TikTok'ta günde ortalama 1 saat 47 dakika geçirdi