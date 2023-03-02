TikTok kullananlara kötü haber! O cihazlarda bir daha kullanılamayacak







TİKTOK UYGULAMASI ARTIK KULLANILMAYACAK







TikTok uygulaması özellikle son zamanlarda en sık kullanılan uygulamalardan biri oldu. Ancak TikTok kullanımı yasaklanmaya başladı. Peki yasaklanma sebebi nedir? TikTok hangi cihazlarda kullanılmayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kanada Hazine Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre artık devletin verdiği cihazlarda uygulama kullanılmayacak. Yapılan açıklamaya göre 28 Şubat tarihinden itibaren TikTok uygulaması devlet tarafından verilen cihazlarda kullanılmayacak.Aynı zamanda bu cihazlara ilerleyen zamanlarda uygulama indirilmesi de engellenecek. Kanada Bilişim Kurulu tarafından yapılan araştırmalara göre TikTok uygulamasının güvenlik açısından büyük risk oluşturduğuna karar verilmiştir. Ancak bu açıklamaya göre TikTok uygulamasının riskleri olsa da hükümet bilgilerini tehlikeye sokacak bir kanıt olmadığı da söylendi. Kişilerin kendi cihazlarında TikTok uygulaması kullanılması tamamen kendi tercihleri olduğu ancak yaşanacak olumsuz durumların ve risklerin iyi bilinmesi gerektiği açıklandı. ABD, Avrupa Birliği, Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok uygulaması yine yasaklanmıştı.