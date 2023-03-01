TikTok kullanıcılarına kötü haber! O görüntülere rekor ceza kesildi: Nedeni belli oldu







TİKTOK'A KVKK TARAFINDAN 1.750.000 TL CEZA!







Milyonlarca kullanıcı tarafından takip edilen sosyal medya platformu olan Tiktok diğer platformlarda da yeri almaktadır. Bir çok gerekçe sebebiyle para cezası aldığı açıklandı. KVKK ceza verme gerekçesi nedir? Ne kadar para cezası verildi? Tüm detaylar haberimizde.Milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu içerisinde bulunan bir çok platformda gündemde yer almaktadır. Paylaşılan videolar tartışma yaratacak içerikler dahi olabilmektedir.Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Tiktok platformuna 1.750.000 TL ceza kararında bulundu. Verilen para cezası kararının gerekçesi ise şunlardır: - Çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi, - İzinsiz veri toplanması şeklinde olduğu duyurulmuştur. ABD ve AB'de gelen yasakların ardından Türkiye'de belirtilen gerekçelerle ceza uygulamıştır. ABD devlet kurumlarına, resmi telefonlardan Tiktok yasağını uygulaması adına 30 gün süre müddeti vermiştir. Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamış bulunmaktadır. ABD ise 'ulusal güvenlik endişeleri' sebebiyle devlete ait olan cihazlarda Tiktok indirimini yasaklamıştır ve onaylamıştır. 28 Aralık 2022 ABD Temsilcileri Meclisi üyeleri için bu kararı vermiştir. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyaletlerinde de TikTok kullanımını yasaklayan yasalar çıkarılmıştır. AB (Avrupa Birliği) 23 Şubat tarihinde güvenlik endişesi sebebi ile çalışanlarına Tiktok yasağını getirmiş bulunmaktadır.