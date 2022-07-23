TikTok logo olmadan video çekilir mi? TikTok logosu görünmeden video indirme nasıl yapılır? TikTok video indirme ipuçları

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de milyonlarca insan tarafından kullanılan TikTok
uygulaması ile ilgili. Peki TikTok uygulamasında uygulamanın logosu görünmeden video çekmek mümkün mü? TikTok uygulaması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TikTok logo olmadan video
TikTok uygulamasında logo görünmeden video indirmek istiyorsanız öncelikle video indirme uygulamalarından ya da internet sitelerinden yararlanmanız gerekiyor. Öncelikle TikTok uygulamasında indirmek istenilen videonun bağlantısı kopyalanarak (videonun sağ alt köşesindeki paylaş butonuna daha sonra bağlantıyı kopyala seçeneğine basarak bu işlemi yapabilirsiniz) sstik, snaptik ya da savefrom gibi internet sitelerindeki alana bağlantıyı yapıştırarak videoyu logosuz şekilde indirebilirsiniz.
TikTok
TikTok uygulaması Çin'de Douyin adıyla kullanılmaktadır. Canlı yayın ve video çekmek için geliştirilmiş bir uygulamadır ve 2016 senesinde ByteDance aracılığıyla insanlara sunulmuştur. İlk olarak Asya'da yayılan uygulama daha sonra tüm dünyada büyümüştür. Uygulama içerisinde kullanıcılar dans, eğitim ya da komedi videolarını on saniye ya da üç dakika aralığındaki sürelerle takipçileriyle paylaşabiliyor. TikTok uygulaması 2016 senesinin Eylül ayında Çin'de kullanılan Douyin uygulamasının bir versiyonu olarak piyasaya sürülmüştür. 2017 senesinde ise iOS ve Android cihazlar için kullanıma sunulmuştur. 2018 senesinde ise Musical.ly uygulaması ile TikTok uygulaması birleştirilerek kullanıma sunulmuştur. TikTok ve Douyin uygulaması arasında neredeyse hiç fark yoktur fakat iki uygulamanın içeriklerine erişim yoktur. Douyin uygulamasında daha çok insanlar daha çok arama yapabiliyor, otel satın alıp otel rezervasyonu yapma yani coğrafi etiketlerle ilgili daha çok imkan vermektedir. TikTok uygulaması 2020 Ekim ayı itibariyle sunulan raporlarda tüm dünyada 2 milyardan fazla indirmeyi geçmiştir. TikTok 2021 Mayıs ayında CEO olarak Shou Zi Chew'i atamıştır.