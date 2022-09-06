TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!













2 milyar kullanıcının etkilendiği iddia edildi

TikTok'tan veri ihlali açıklaması

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu TikTok, bir süredir kullanıcıların verilerinin ihlal edildiği iddialarıyla karşı karşıya. Çin mesajlaşma uygulamaları WeChat ve TikTok'a ait olduğu iddia edilen kullanıcı verileri, internetteki birçok popüler forumda paylaşıldı. TikTok ise bu iddiaları asılsız bularak reddetti.TikTok kullanıcılarının verilerinin ekran görüntüleri internete sızdırılması sonrası görüntülerinin Türkiye, ABD, Almanya, Çin ve İngiltere gibi çok sayıda ülkeden 2 milyar kullanıcı kaydı (e-postalar, telefon numaraları, profil resimleri) içerdiği söyleniyor iddia edildi. TikTok'un hesap verilerini Alibaba Cloud sunucularında depoladığı bildirilirken kullanıcılara ait verilerin, arka uç kaynak kodu sızıntılarından kaynaklanıyor olabileceği ifade ediliyor.Güvenlik araştırmacılarının incelemelerinde ise söz konusu verilerin bir kısmının kamuya açık verilerden oluştuğu keşfedildi. TikTok'un ana şirketi ByteDance'den yapılan açıklamaya göre, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.TikTok, güvenlik ihlaliyle ilgili bilgilerin yanıltıcı olduğunu ve "güvenlik ekibimizin bunu araştırdığını ve söz konusu kodun TikTok'un arka uç kaynak koduyla hiçbir ilgisi olmadığını tespit ettiğini" söyledi.