TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 00:24

TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!

Çin merkezli platform TikTok'a veri ihlalinin gerçekleştiği iddia edildi. İhlalin 2 milyar kullanıcı kaydını (e-postalar, telefon numaraları, profil resimleri) içerdiği söyleniyor.

TEKNOLOJİ
06 Eylül 2022 - 00:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!


TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu TikTok, bir süredir kullanıcıların verilerinin ihlal edildiği iddialarıyla karşı karşıya.

Çin mesajlaşma uygulamaları WeChat ve TikTok'a ait olduğu iddia edilen kullanıcı verileri, internetteki birçok popüler forumda paylaşıldı. TikTok ise bu iddiaları asılsız bularak reddetti.



 

2 milyar kullanıcının etkilendiği iddia edildi

TikTok kullanıcılarının verilerinin ekran görüntüleri internete sızdırılması sonrası görüntülerinin Türkiye, ABD, Almanya, Çin ve İngiltere gibi çok sayıda ülkeden 2 milyar kullanıcı kaydı (e-postalar, telefon numaraları, profil resimleri) içerdiği söyleniyor iddia edildi.

TikTok'un hesap verilerini Alibaba Cloud sunucularında depoladığı bildirilirken kullanıcılara ait verilerin, arka uç kaynak kodu sızıntılarından kaynaklanıyor olabileceği ifade ediliyor.

TikTok'ta 2 milyar kullanıcının verileri ihlal edildi!

Güvenlik araştırmacılarının incelemelerinde ise söz konusu verilerin bir kısmının kamuya açık verilerden oluştuğu keşfedildi. TikTok'un ana şirketi ByteDance'den yapılan açıklamaya göre, geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

TikTok'tan veri ihlali açıklaması

TikTok, güvenlik ihlaliyle ilgili bilgilerin yanıltıcı olduğunu ve "güvenlik ekibimizin bunu araştırdığını ve söz konusu kodun TikTok'un arka uç kaynak koduyla hiçbir ilgisi olmadığını tespit ettiğini" söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
Selçuk Bayraktar’dan Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü’ne tam not
TEKNOFEST KARADENİZ 2022 sona erdi
TEKNOFEST KARADENİZ 2022 sona erdi
Teknofest Karadeniz'e son günde de ilgi yüksek
Teknofest Karadeniz'e son günde de ilgi yüksek
Tasarladıkları elektrikli araç TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Tasarladıkları elektrikli araç TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Facebook’ta en uygun gönderi paylaşma saati? Facebook'ta en ideal paylaşım saati ne? Facebook gönderi paylaşma zamanı
Facebook’ta en uygun gönderi paylaşma saati? Facebook'ta en ideal paylaşım saati ne? Facebook gönderi paylaşma zamanı
Son Haberler
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu...
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Aslanlar son dakikada maçı vermedi! Galatasaray 2 - Gaziantep FK 1
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı daha da artsın diye çalışıyoruz'
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: 'Mutabık olduğumuz konuların sayısı...
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Tunceli’deki yangına müdahale sürüyor
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Devrek’te yaşlı kadın evin bahçesinde ölü bulundu
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
10 kişi kalan Galatasaray uzatmalarda güldü
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Bafetimbi Gomis 3. golünü attı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Emin Bayram bu sezon ilk kez oynadı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Galatasaray bu sezon evinde ilk kez kazandı
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Oyuncu Şevket Çoruh, Arka Sokaklar kadrosuna 'elveda' dedi!
Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı? Bakan özel yanıtladı..
Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı?...