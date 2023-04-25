MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:31

Tilbe: Ben yeterince güzel bir kadınım

Ünlü isimler bayram tatilinde sahnedeydi...

MAGAZİN
25 Nisan 2023 - 04:31
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Tilbe: Ben yeterince güzel bir kadınım


  Gülşen, Yıldız Tilbe ve İrem Derici Kıbrıs'ta sevenleri ile bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Sıla İstanbul'da sahne alırken, Candan Erçetin Bodrum'da sahne aldı. 

Tilbe



Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ın ünlü oteli Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı... Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilbe saçlarının peruk olduğunu, kısacık kestiği saçları ile kendini daha iyi hissettiğini açıkladı. 

Yıldız

Ünlü şarkıcı Tilbe, hemcinslerinin uzun saatler güzellik salonlarında vakit geçirdiği söylenince, kendisinin yeterince güzel olduğunu ifade etti.

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