Tilbe: Ben yeterince güzel bir kadınım













Gülşen, Yıldız Tilbe ve İrem Derici Kıbrıs'ta sevenleri ile bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Sıla İstanbul'da sahne alırken, Candan Erçetin Bodrum'da sahne aldı.Yıldız Tilbe, Kıbrıs'ın ünlü oteli Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı... Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilbe saçlarının peruk olduğunu, kısacık kestiği saçları ile kendini daha iyi hissettiğini açıkladı.Ünlü şarkıcı Tilbe, hemcinslerinin uzun saatler güzellik salonlarında vakit geçirdiği söylenince, kendisinin yeterince güzel olduğunu ifade etti.