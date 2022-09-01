Tim Maden Sektör Kurulu İzmir'de Toplandı













Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu, İzmir'de toplandı. Toplantıda konuşan Maden Sektör Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, madencilerin sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu da Türkiye geneli yapılan doğal taş ihracatının yüzde 38'inin Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden yapıldığını dile getirdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu, Ege Maden İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde toplandı. Toplantı öncesinde Ege İhracatçılar Birlikleri binasında bulunan Servet Eröcal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.Sorunlar ilgili bakanlıklara iletiliyorToplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Başkanı Rüstem Çetinkaya, Maden Sektör Kurulu'nun son 5 ayda 4 kez topladığını ve daha sonra daha da aktif çalışacaklarını söyledi. Madenlerde devlet hakkının artırılması kararını hatırlatan Rüstem Çetinkaya, “Bununla ilgili sektörümüzden yoğun bir itiraz gelmişti. Hem TİM'e eş zamanlı Ticaret Bakanlığı ile yazışmalarımızı sürdürüyoruz. İhraç kayıtlı ödemelerde dolar çekiyle ödeme yapılamaması durumu vardı. Bu sorun için de ihracatçılarımızdan bir talep vardı. Bununla ilgili de Maliye Bakanlığına taleplerimizi ilettik ama maalesef yasayla ilgili yapıldığı, ama bu konuyla alakalı değerlendirmelerin sürdüğü bize iletildi. Talebimizin haklı olduğunu düşünüyoruz. İhraç etmek amacıyla yapılan bir işlem olduğun için ödemenin dolarla yapılabilmesinin önünün açılmasını doğru olduğuna inanıyoruz” dedi.Çetinkaya, Türk taşının markalaşmasıyla alakalı bir belgesel çekmek istediklerini de sözlerine ekledi.“Ekonomilerin güçlü kalması en büyük beklentimiz”Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ise 1 Eylül itibarıyla sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza yüzde 50 zam geldiğini hatırlatarak, “Bu şartlarda üretim maliyetlerimiz iğneden ipliğe artacak. Girdi maliyetlerimizi nihai ürün fiyatlarına yansıtamadığımız üretici fiyat artış rakamları ve tüketici fiyat artış rakamlarıyla kendini gösteriyor. Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'yi bulmuşken, tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 80'lerde kalmış durumda. Bu tablo sürdürülebilir değil. Finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar bir başka sorun. Ekonomiler güçlü olduğunda madene talep güçlü oluyor, ekonomiler kan kaybettiğinde madenlere talep bıçak gibi kesiliyor. Tabir yerindeyse ekonomiler nezle olduğunda, madenciler zatürre oluyor. O nedenle ekonomilerin güçlü kalması en büyük beklentimiz” diyerek konuşmasını belirtti.Alimoğlu ihracat rakamların paylaştıMadencilik sektörünün Türkiye ihracatına 2021 yılında 6 milyar dolarlık bir katkı yaptığını söyleyen, Başkan İbrahim Alimoğlu, madencilik ihracat rakamlarını şöyle paylaştı: “Madencilik sektörümüzün ihracatının 2,2 milyar dolarını doğal taş sektörümüz gerçekleştirdi. 2022 yılında Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye genelinde 3,4 milyar maden ihracatı, Ege İhracatçı Birliklerinde ise yüzde 18 artışla 612 milyon dolar maden ihracatı gerçekleştirildi. Doğal taş ihracatına bakacak olursak da Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen Türkiye geneli 1 milyar 208 milyon doğal taş ihracatının 457 milyon doları Ege Maden İhracatçıları Birliğimizden gerçekleşti. Türkiye Geneli toplam doğaltaş ihracatının yüzde 38'i Ege Maden İhracatçıları Birliğinden gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye geneli doğal taş ihracatında işlenmiş ürünler ihracatı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Ege Maden İhracatçıları Birliğinde ise bu oran yüzde 79 olarak gerçekleşmiştir.”Alimoğlu, doğal taş ihracatını artırmak için faaliyetlerine hız kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.