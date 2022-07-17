DÜNYA
17 Temmuz 2022 - 01:54

Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri arasına Türkiye'den bir ili de dahil etti!

Time Out dergisinin düzenli olarak yayınladığı dünyanın en güzel 50 şehri listesi 2022 yılı için de hazırlandı. Dünyanın bir çok ülkesinin görülmesi gereken şehirleri arasına Türkiye'den de bir şehir dahil edildi. Şehrin tanıtımı ise 'Klasik bir Yeniden Doğuş' ifadeleriyle tanımlandı.

DÜNYA
17 Temmuz 2022 - 01:54
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Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri arasına Türkiye'den bir ili de dahil etti!


2022 yılı için tatil planları yapmak isteyenler dünyanın en çok okunan dergisi Time Out'a göz atmaları gerekecek. Her yıl düzenli olarak yayınladığı ve içerisinde 50 farklı şehri barındıran listesini 2022 yılı içinde hazırlarken bu kez listeye Türkiye'den de bir ili dahil etmeyi ihmal etmedi.

Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri



Time dergisi, 2022 yılı en güzle şehirler listesini "Keşfedilecek olağanüstü yerler" başlığıyla sunarken listede dünyanın bir çok ülkesinde yer alan akıl almaz güzellikteki yerler yer alıyor. Liste incelendiğinde her bir şehir hayranlıkla seyredilirken listede bir Türk ilinin olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Keşfedilecek olağanüstü 50 şehir listesi

Time dergisinin dünyanın en güzel 50 şehirler listesinde Avrupa'nın en ünlü tropik tatil yeri Portekiz'e bağlı Madeira Adası olduğu görülürken doğası ile ünlü Galapagos Adalarının ve aynı zamanda Hindistan'daki Kerala ile Ruanda'nın başkenti Kigali'nin olduğu görülüyor.

Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri

Katar'ın başkenti Doha'nın en güzel şehirler listesinde olması Brezilya'daki Sao Paulo'nun Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da yer alması görenleri şaşırtmazken bu şehirlerin arasında en çok dikkat çeken şehir ise İstanbul oldu.

"Klasik bir yeniden doğuş"

Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri

Time dergisi istanbul'u tanımlarken "Klasik bir yeniden doğuş" ifadelerini kullanırken yapımı yeni tamamlanan Galataport ve İstanbul Modern Müzesi, listenin içerik kısmında bulunuyor. 

Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri

Atatürk Kültür Merkezi'nin de geçtiğimiz yıl faaliyete girmesi ile birlikte dünyanın en eski şehirleri arasında sayılan İstanbul'un yenilikleri yakaladığı ve bu sayede yeniden doğuşu simgelediği anlatılıyor.

Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri

Dünyanın en muhteşem 50 şehri listesinde ilk 10

Edinburgh (İskoçya), Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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