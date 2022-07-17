Time dergisi, dünyanın en muhteşem 50 şehri arasına Türkiye'den bir ili de dahil etti!













Keşfedilecek olağanüstü 50 şehir listesi

"Klasik bir yeniden doğuş"





Dünyanın en muhteşem 50 şehri listesinde ilk 10

2022 yılı için tatil planları yapmak isteyenler dünyanın en çok okunan dergisi Time Out'a göz atmaları gerekecek. Her yıl düzenli olarak yayınladığı ve içerisinde 50 farklı şehri barındıran listesini 2022 yılı içinde hazırlarken bu kez listeye Türkiye'den de bir ili dahil etmeyi ihmal etmedi.Time dergisi, 2022 yılı en güzle şehirler listesini "Keşfedilecek olağanüstü yerler" başlığıyla sunarken listede dünyanın bir çok ülkesinde yer alan akıl almaz güzellikteki yerler yer alıyor. Liste incelendiğinde her bir şehir hayranlıkla seyredilirken listede bir Türk ilinin olması da dikkatlerden kaçmıyor.Time dergisinin dünyanın en güzel 50 şehirler listesinde Avrupa'nın en ünlü tropik tatil yeri Portekiz'e bağlı Madeira Adası olduğu görülürken doğası ile ünlü Galapagos Adalarının ve aynı zamanda Hindistan'daki Kerala ile Ruanda'nın başkenti Kigali'nin olduğu görülüyor.Katar'ın başkenti Doha'nın en güzel şehirler listesinde olması Brezilya'daki Sao Paulo'nun Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da yer alması görenleri şaşırtmazken bu şehirlerin arasında en çok dikkat çeken şehir ise İstanbul oldu.Time dergisi istanbul'u tanımlarken "Klasik bir yeniden doğuş" ifadelerini kullanırken yapımı yeni tamamlanan Galataport ve İstanbul Modern Müzesi, listenin içerik kısmında bulunuyor.Atatürk Kültür Merkezi'nin de geçtiğimiz yıl faaliyete girmesi ile birlikte dünyanın en eski şehirleri arasında sayılan İstanbul'un yenilikleri yakaladığı ve bu sayede yeniden doğuşu simgelediği anlatılıyor.Edinburgh (İskoçya), Chicago (ABD), Medellin (Kolombiya), Glasgow (İskoçya), Amsterdam (Hollanda), Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin (Almanya), Montreal (Kanada), Kopenhag (Danimarka).