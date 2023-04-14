GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 16:52

TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdıran Haluk Levent ödülü kabul etmedi!

TIME dergisi, uzun zamandır beklenen 'En Etkili 100 Kişi' listesini yayınladı. Listeye Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yanı sıra Haluk Levent'te dahil edildi. Listenin açıklanması sonrasında bir açıklama yapan Haluk Levent, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyurusunda ödül almak için ABD'ye gitmeyeceğini ve bu nedenle ödülü reddettiğini bildirdi.

GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 16:52
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TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdıran Haluk Levent ödülü kabul etmedi!


Time dergisi editörleri ile birlikte okurlarının oyları ile belirlenen "En Etkili 100 Kişi" listesi yayınlandı. Bilim, sanat ve iş dünyasının yanı sıra siyaset ve spordan ünlü isimlerin bulunduğu listeye Covid aşısının mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yanı sıra AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in adı da dahil edildiği görüldü.

TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdıran Haluk Levent ödülü kabul etmedi



"ÖDÜLÜ REDDETME GEREKÇESİ HÜKÜMETİN ELEŞTİRİLMESİ"

6 Şubat tarihinde merkezi Kahramanmaraş olan deprem felaketleri sonrası kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte çalışma başlatan Haluk Levent, TIME dergisinin hazırladığı ve Türkiye'den de 182 kişinin öneride bulunduğu 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdırdı.

TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdıran Haluk Levent ödülü kabul etmedi

Listeyi açıkladıktan sonra Haluk Levent sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Levent, yaptığı paylaşımda ödülü geri çevirdiğini açıklayarak, "İçeriği beni üzüyor. Yaptığım iş nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik eleştirileri kabul etmiyorum. Herkes elinden ne geliyorsa yaparken bu tartışmalar içerisine girmeme kararını aldım" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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