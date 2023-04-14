TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdıran Haluk Levent ödülü kabul etmedi!













Time dergisi editörleri ile birlikte okurlarının oyları ile belirlenen "En Etkili 100 Kişi" listesi yayınlandı. Bilim, sanat ve iş dünyasının yanı sıra siyaset ve spordan ünlü isimlerin bulunduğu listeye Covid aşısının mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yanı sıra AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in adı da dahil edildiği görüldü.6 Şubat tarihinde merkezi Kahramanmaraş olan deprem felaketleri sonrası kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birlikte çalışma başlatan Haluk Levent, TIME dergisinin hazırladığı ve Türkiye'den de 182 kişinin öneride bulunduğu 'en etkili 100 kişi' listesine adını yazdırdı.Listeyi açıkladıktan sonra Haluk Levent sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Levent, yaptığı paylaşımda ödülü geri çevirdiğini açıklayarak, "İçeriği beni üzüyor. Yaptığım iş nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik eleştirileri kabul etmiyorum. Herkes elinden ne geliyorsa yaparken bu tartışmalar içerisine girmeme kararını aldım" dedi.